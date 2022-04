Rezaletin adı: Ronaldo! "Otizmli çocuğa saldırdı..."

Manchester United ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun, Everton taraftarı Jake Harding'in telefonu kırmasıyla yaşanan skandalın yankıları devam ediyor.

Premier Lig'deki Everton-Manchester United karşılaşmasında yaşanan olayın ardından bu kez Jake Harding annesi Sarah Kelly açıklamalarda bulundu.

"KORKUNÇ BİR RUH HALİ..."

Kelly, "Oğlum, soyunma odasına giden Manchester United oyuncularını çekiyordu. Sonra telefonu kapattı çünkü Ronaldo tozluğunu çıkardığında, sol bacağında kan gördü. Jake, ne olduğunu görmek için telefonunu indirdi ve hiçbir şey söylemedi. Ronaldo korkunç bir ruh hali ile telefonu oğlumun elinden aldı. Jake'teki morluk bize temas olduğunu gösteriyor. Bunu konuştuğuma inanamıyorum!" ifadelerini kullandı.

"O ANLAR, HER ŞEYİ MAHVETTİ"

Oğlunun çok üzgün olduğunu belirten anne Sarah Kelly, "Jake, otizm ve dispraksi hastası. Gittiği ilk futbol maçıydı. O birkaç saniyeye kadar harika bir gün geçirdik. O anlar, her şeyi mahvetti" dedi.

"OTİZMLİ ÇOCUĞA SALDIRDI"

Sarah Kelly son olarak, "Ronaldo, bir idol. Everton'da oynamıyor ama büyük bir futbolcu. Oğlum, sürekli, "Ronaldo, buraya gelecek" diyordu. Jake, telefonun onun yüzüne karşı sallıyor olsaydı, anlayabilirdim ama durum böyle değil. Sadece yarayı görmek istedi. Oğlum, dünyaca ünlü bir futbolcunun saldırısına uğrayan otizmli bir çocuk. Bir anne olarak benim görüşüm böyle" şeklinde konuştu

RONALDO ÖZÜR DİLEDİ

Cristiano Ronaldo, maçın ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımla telefonunu kırdığı çocuktan özür diledi ve şu ifadeleri kullandı;

"Zor anlarımızda duygularımızla başa çıkmak asla kolay olmaz. Yine de her zaman saygılı, sabırlı ve bu güzel oyunu seven gençlere örnek olmalıyız. Yaptığım hareket için özür dilerim ve mümkünse o taraftarı sportmenliğin bir işareti olarak Old Trafford'da maç izlemeye davet etmek istiyorum."