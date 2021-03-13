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Rhian Sugden, yatak odasından paylaştı

13.03.2021 02:09 | Son Güncelleme:
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Rhian Sugden, yatak odasından paylaştı

Ronaldo’nun eski sevgilisi olarak hafızalara kazınan manken Rhian Sugden, Instagram’ın ateşini yükselten paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Rhian Sugden, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla görenlerin ağzını açık bıraktı. Magazin dergilerine verdiği cüretkâr pozlarla çıkış yapan Sugden, artık Instagram hesabından paylaştığı pozlarla ön plana çıkıyor.

Rhian Sugden, transparan iç çamaşırıyla şov yaptıRhian Sugden, transparan iç çamaşırıyla şov yaptı

Yatak odasından paylaştığı tek parça dantelli iç çamaşırlı fotoğrafıyla bir kez daha hayranlarının beğenisini kazandı.

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34 yaşındaki manken, bir dönem futbolcu Ronaldo’yla olan birlikteliğiyle gündemden düşmemişti. Rhian Sugden fotoğrafını "Bahar yayıldı" notuyla paylaştı.

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Instagram
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