Rhian Sugden, yatak odasından paylaştı

Rhian Sugden, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla görenlerin ağzını açık bıraktı. Magazin dergilerine verdiği cüretkâr pozlarla çıkış yapan Sugden, artık Instagram hesabından paylaştığı pozlarla ön plana çıkıyor.
Yatak odasından paylaştığı tek parça dantelli iç çamaşırlı fotoğrafıyla bir kez daha hayranlarının beğenisini kazandı.
34 yaşındaki manken, bir dönem futbolcu Ronaldo’yla olan birlikteliğiyle gündemden düşmemişti. Rhian Sugden fotoğrafını "Bahar yayıldı" notuyla paylaştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum