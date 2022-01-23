Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor

Özel Bir Kadın (Pretty Woman) filmiyle hafızalara kazınan Amerikalı oyuncu Richard Gere, 2018’de üçüncü eşiyle evlendi. İspanyol yayıncı ve aktivist olan eşi Alejandra Silva, Real Madrid’in eski başkan yardımcısı olan iş insanı Ignacio Silva’nın kızı Gere ve Silva’nın önceki evliliklerinden birer çocukları bulunuyor.

Gere’ın ikinci eşinden olan oğlu Carey Lowell şimdi 21 yaşında. Gere ve Silva’nın ise ilk çocukları 2019’da, ikincisi ise 2020’de dünyaya geldi.

72 yaşındaki Gere, şimdi ailesiyle birlikte yaşadığı 20 yıllık mülkünü satışa çıkardı. New York’ta 20 hektarlık alana yayılan lüks evini 28 milyon dolara satıyor.

Üç katlı evin toplam 19 odasının 8’i yatak odası. Evde 9 banyo ve bir de ebeveyn banyosu bulunuyor.

Etrafı çimenlikle çevrili bir havuzu olan evin bir futbol sahası bile var.



