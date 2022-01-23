MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor

Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor

23.01.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel Bir Kadın filmiyle hafızalara kazınan ünlü aktör Richard Gere, 20 yıllık lüks mülkünü 28 milyon dolara satışa çıkardı.

Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor

Özel Bir Kadın (Pretty Woman) filmiyle hafızalara kazınan Amerikalı oyuncu Richard Gere, 2018’de üçüncü eşiyle evlendi. İspanyol yayıncı ve aktivist olan eşi Alejandra Silva, Real Madrid’in eski başkan yardımcısı olan iş insanı Ignacio Silva’nın kızı Gere ve Silva’nın önceki evliliklerinden birer çocukları bulunuyor.

BGUS_2300344_002

Gere’ın ikinci eşinden olan oğlu Carey Lowell şimdi 21 yaşında. Gere ve Silva’nın ise ilk çocukları 2019’da, ikincisi ise 2020’de dünyaya geldi.

BGUS_2300344_003

72 yaşındaki Gere, şimdi ailesiyle birlikte yaşadığı 20 yıllık mülkünü satışa çıkardı. New York’ta 20 hektarlık alana yayılan lüks evini 28 milyon dolara satıyor.

BGUS_2300344_037

Üç katlı evin toplam 19 odasının 8’i yatak odası. Evde 9 banyo ve bir de ebeveyn banyosu bulunuyor.

BGUS_2300344_008

Etrafı çimenlikle çevrili bir havuzu olan evin bir futbol sahası bile var.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!
Aynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili olduAynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili oldu
Dondurucu soğukta mini şortuyla poz verdiDondurucu soğukta mini şortuyla poz verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat'ten Sezen Aksu paylaşımı! "'Dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum"

Beren Saat'ten Sezen Aksu paylaşımı! "'Dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum"

İstanbullular dikkat! Tarih verip uyardı, kuvvetli olacak

İstanbullular dikkat! Tarih verip uyardı, kuvvetli olacak

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

İmamoğlu’ndan çok net Kılıçdaroğlu mesajı!

İmamoğlu’ndan çok net Kılıçdaroğlu mesajı!

Bitcoin sert çakıldı! Yükseliş için tarih verildi

Bitcoin sert çakıldı! Yükseliş için tarih verildi

MTV için son gün 31 Ocak! Bankalar harekete geçti…

MTV için son gün 31 Ocak! Bankalar harekete geçti…

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü' istemiş

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü' istemiş

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

O isimlere küfür yağdırdı! Skandal sözler

O isimlere küfür yağdırdı! Skandal sözler

Eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.