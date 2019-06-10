Ricky Martin LGBTİ yürüşünde

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, Porto Riko LGBTİ Geçidi’nde yürüdü.

47 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı, yürüyüş esnasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan hayranlarını da selamladı.

2010 yılında dünyaya eşcinsel olduğunu açıklayan Latin şarkıcı, Suriye doğumlu İsveçli ressam Jwan Yosef ile evli.

Taşıyıcı anneden dünyaya gelen Valentino ve Matteo adlarında 10 yaşında ikizleri de bulunan Martin’in bu yılın başında üçüncü çocuğu dünyaya geldi.

Martin, daha önce verdiği bir röportajda, çocuklarına eşcinsel olduğunu açıkladığını söyleyerek, “Bir gün gelip bana ‘Baba sen erkeklerden mi hoşlanıyorsun?’ dediler. Bizim evimizde yalana yer yok, dürüstçe ‘Evet’ dedim. Zaten kısa süre önce beş senelik erkek arkadaşımdan ayrıldım. Doğal olarak bu zaman zarfında oğullarımın önünde sevgilime sarılıyordum. Bunları gizlice yaşamamın bir anlamı yok, bir ailede en önemli şey dürüstlük” demişti.

Martin, Ocak 2014'te borsacı Carlos Gonzalez Abella ile üç yıllık birlikteliğini sonlandırmıştı.

Ünlü şarkıcı, 2017 yılında nişanlandığı Jwan Yosef ile 2018’de evlenmişti.

İşte Ricky Martin'in katıldığı Gay Parade'den yansıyanlar...





