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Rıdvan Dilmen'den flaş transfer açıklaması: Rodallega başka bir takımla anlaşmış gibi

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 19.05.2019 09:29 | Son Güncelleme

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Beşiktaş maçının 90 dakikasını NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'den flaş transfer açıklaması: Rodallega başka bir takımla anlaşmış gibi

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golleri Filip Novak ve Yusuf Yazıcı kaydetti. Kartal'ın golü ise Shinji Kagawa'dan geldi. Siyah beyazlılar, bu mağlubiyetle şampiyonluk şansını matematiksel olarak kaybetti. Trabzonspor ise 3.'lük umudunu son haftaya taşıdı. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Bugün 18 Mayıs ama bizim için her gün 19 Mayıs. Tarih bilgim kötü değildir. Bu Cumhuriyet'in kuruluşunun bir başlangıcı. Atatürk'ün müthiş bir kararlılığı ve Anadolu insanının direnci vardı. Atatürk'ü kimsenin inkar edecek hali yok. Bize güzel bir ülke bıraktılar. Anadolu Efes ve Ergin Ataman'ı da kutlarım. İnşallah EuroLeague'i kazanan ilk antrenör olur."

'Premier Lig tadında değil, temposunda'

"PREMİER LİG TADINDA DEĞİL TEMPOSUNDA"

"Trabzonspor daha atak gözüktü ama Burak Yılmaz'ın da net bir fırsatı vardı. Premier Lig temposunda bir ilk yarı oldu. Premier Lig tadında değil, temposunda!"

"TRABZON'DA ÖNCE ALTYAPI HOCALARINA TEŞEKKÜR ETMEK LAZIM"

Bugün maçı hak eden kazandı. Trabzonspor'da kulüp olarak başkan, oyuncular ve Ünal Hoca, yükselen formuyla sezonun bitmesine belki en çok üzülen kulüp haline gelmiştir. Fenerbahçe’yi, Beşiktaş’ı, Galatasaray’ı yendiler. En iyi teknik direktör, en iyi yönetimden geçer. Malatyaspor’a 5-0 mağlup oldukları gün yollar ayrılabilirdi. Trabzon’da önce altyapı hocalarına teşekkür etmek lazım. Trabzonspor’u bugün çok beğendiğim. Beşiktaş, şampiyonluk yarışından düştükten sonra motivasyon olarak gerilemiş olabilir.

"AYDINUS MAÇ İYİ YÖNETTİ"

Fırat Aydınus, genel anlamda tansiyonun yüksek olmasına rağmen maçı iyi yönetti. 1-2 çarpışma oldu ama genel anlamda oynatmaya çalışan bir hakem vardı. Bir kere ofsaytı dinledi, onun dışında böyle bir derbide VAR’a gitmedi.

"BAŞKA BİR TAKIMLA ANLAŞMIŞ GİBİ OYUNDAN ÇIKTI"

Trabzonspor, geleceği en aydınlık takım gözüküyor. Tabii ki transfer yapamayacaklar. Rodallega, başka bir takımla anlaşmış gibi oyundan çıktı. Seyirciyle vedalaştı.

"KAGAWA NARİN BİR OYUNCU"

Beşiktaş’ın bu kadrosu, rus ruleti kadrosu. Kagawa narin bir oyuncu. Bu oyuncular savunmayı alan olarak yaparlar, fizik olarak yapmazlar. Yusuf bunu geliştirmiş. Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçını oynayıp tatile çıkacak. Önümüzdeki senenin planlarını muhakkak yapacaklardır.

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