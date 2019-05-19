Rıdvan Dilmen'den flaş transfer açıklaması: Rodallega başka bir takımla anlaşmış gibi

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golleri Filip Novak ve Yusuf Yazıcı kaydetti. Kartal'ın golü ise Shinji Kagawa'dan geldi. Siyah beyazlılar, bu mağlubiyetle şampiyonluk şansını matematiksel olarak kaybetti. Trabzonspor ise 3.'lük umudunu son haftaya taşıdı. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Bugün 18 Mayıs ama bizim için her gün 19 Mayıs. Tarih bilgim kötü değildir. Bu Cumhuriyet'in kuruluşunun bir başlangıcı. Atatürk'ün müthiş bir kararlılığı ve Anadolu insanının direnci vardı. Atatürk'ü kimsenin inkar edecek hali yok. Bize güzel bir ülke bıraktılar. Anadolu Efes ve Ergin Ataman'ı da kutlarım. İnşallah EuroLeague'i kazanan ilk antrenör olur."

'Premier Lig tadında değil, temposunda'

"PREMİER LİG TADINDA DEĞİL TEMPOSUNDA"

"Trabzonspor daha atak gözüktü ama Burak Yılmaz'ın da net bir fırsatı vardı. Premier Lig temposunda bir ilk yarı oldu. Premier Lig tadında değil, temposunda!"