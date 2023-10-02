Rıdvan Dilmen, ligin ilk 5 sırasını açıkladı! ''Sezon sonu böyle bitecek''

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçın ardından lig sıralaması hakkında açıklamalarda bulundu.

"LİGİN ŞU ANKİ İLK 5 SIRASINA BAKIN"

Rıdvan Dilmen: "Ligin şu anki ilk 5 sırasına bakın. Lig böyle bitecek. Ligin çok başı olmasına rağmen resim net. Bu ilk haftadan belliydi" ifadelerini kullandı.

"İLK 3 SIRADA ÜÇ BÜYÜKLER OLUR"

Dilmen, "İlk 3 sırada üç büyükler olur. Dördüncü ve beşinci sırada da Adana Demirspor ve Trabzonspor bitirir. Beşiktaş’ın iki tane sezon maçı vardı ve biri buydu. Diğer maçın önemli olması için Beşiktaş’ın bu maçı kazanması gerekiyordu. Bunu yendiler ve önlerinde önemli bir maç daha var. O da Galatasaray maçı' diye konuştu.

