Rihanna çok iddialı pozlar!

Rihanna kendi markas\u0131 olan Fenty Beauty i\u00e7in kamera kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7ti ve seksi pozlar verdi. \n\nInstagram\u2019da yakla\u015f\u0131k 70 milyon takip\u00e7isi olan Rihanna\u2019n\u0131n bu pozlar\u0131 be\u011feni rekoru k\u0131rd\u0131.\n PARTNER\u00dcnl\u00fc oyuncu Aydan \u015eener'in k\u0131z\u0131n\u0131 g\u00f6ren hayrete d\u00fc\u015f\u00fcyor!Berkay: \u00d6zlem ne isterse yapar\u0131m!Erkenci Ku\u015f dizisinde fla\u015f ayr\u0131l\u0131k! Sezon sonu veda edecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum