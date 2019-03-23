MAGAZİN

Rihanna çok iddialı pozlar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

Pop müziğin fenomen ismi Rihanna, cesur pozlarıyla beğeni rekoru kırdı.

Rihanna çok iddialı pozlar!

Rihanna kendi markası olan Fenty Beauty için kamera karşısına geçti ve seksi pozlar verdi.

Instagram’da yaklaşık 70 milyon takipçisi olan Rihanna’nın bu pozları beğeni rekoru kırdı.


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