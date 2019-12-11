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Rihanna'dan Noel ağacı önünde dans...

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 10:25 | Son Güncelleme

Sadece yaptığı şarkılarla değil, moda sektöründe attığı adımlarla da adından söz ettiren Rihanna, Noel ağacı önünde dans ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Barbadoslu 31 yaşındaki seksi şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz gün yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündem oldu. Bir iç çamaşırı koleksiyonu hazırlayan ve sosyal medya hesabından zaman zaman piyasaya süreceği ürünlerle ilgili paylaşımlarda bulunan şarkıcı, bu defa evindeki Noel ağacı önünde çekilmiş bir dans videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Kamera karşısında seksi figürler sergilemekten geri durmayan Rihanna’nın bu paylaşımı milyonlarca takipçisini heyecanlandırdı ve şarkıcının kendilerine yılbaşı hediyesi verdiği şeklinde yorumlandı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Enkazın çıktı artık piyasa yapamazsın bunlarla
Aferim kızıma
Nasıl yani kızınmı ciddimisin :)
Bebem benim mmuuuah!!! Var mı senin gibisi bee! Enkaz menkaz diyen arkadaş acil göz ve IQ kontrolüne git.
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