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Rihanna ile ASAP Rocky el ele yakalandı

27.12.2020 11:30 | Son Güncelleme:
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Rihanna ile ASAP Rocky el ele yakalandı

Suudi sevgilisinden ayrıldıktan sonra aşk hayatı merak edilen Barbadoslu şarkıcı Rihanna aşkı yakın arkadaşı ASAP Rocky'de buldu. Rihanna ile ASAP Rocky el ele yakalandı.

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmiş ve yakın arkadaşı ASAP Rocky ile bir süredir birlikte olduğu öne sürülmüştü. Dedikodular doğru çıktı.

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hassan Jameel ile ilişkisini noktalayan şarkıcı Rihanna aradığı aşkı buldu.

Uzun süredir arkadaş olan Rihanna ve rapçi ASAP Rocky dostluğu aşka dönüştü. Çift, önceki gece el ele objektiflere takıldı.

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Rihanna’nın memleketi Barbados’ta görüntülenen ikili, bu yılın başından beri aşk yaşadıklarına dair haberlerle gündeme geliyordu. Çiftin bu görüntüleri, dedikoduları da doğrulamış oldu.

Geçtiğimiz temmuz ayında Rihanna, kendi markası için ASAP Rocky ile birlikte çalışmıştı. Barbadoslu şarkıcı, bu süreçte bir dergiye verdiği röportajda ASAP Rocky ile ilgili düşüncelerini dile getirerek 'yakışıklı' demişti.

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