MAGAZİN

Rihanna kıyafetiyle yine gündem olmayı başardı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.01.2019 15:05 | Son Güncelleme

30 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı ve tasarımcı Rihanna geçen günkü kombiniyle herkesi şaşırttı. Rihanna geçtiğimiz günlerde

Rihanna kıyafetiyle yine gündem olmayı başardı

Her yaptığı olay olan Rihanna, tartışmasız bir moda ikonu.

Bu da ona kimsenin eleştirilerini önemsemeden özgürce giyinme imkanı sunuyor, Riri de bu imkanı sonuna kadar değerlendiriyor.

Ünlü şarkıcı ve tasarımcı, dün akşam New York'ta görüntülendi.

Paparazzilerin her adımını takip ettiği 30 yaşındaki yıldız, birbiriyle alakasız parçaları kombinlemişti.

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Fazlaca bol bir pantolonun üzerine çizgili blazer bir ceket alan Rihanna, içine ise kapüşonlu beyaz bir sweatshirt giymişti.

Görünümünü beyaz topuklu botlar, aynı renk bir çanta ve güneş gözlüğüyle tamamlamıştı.

Basın mesnuplarına selam veren Barbadoslu şarkıcının bu kıyafetine kimse anlam veremedi.

Rihanna, son yıllarda aldığı fazla kilolarla da eleştirilmişti.

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Rihanna geçtiğmizi günlerde de Savage x Fenty markasının yeni bir koleksiyonu olan Sevgililer Günü koleksiyonu ile olay olmuştu. Rihanna iç çamaşırları için verdiği beden olumlama mesajıyla da kadınlardan tam not almıştı. Rihanna "“İç çamaşırı sadece kadın bedenini kullanmakla ilgili değil, onu kutlamakla ve Savage x’in neyle ilgili olduğunu anlatmakla ilgili. Savage bana göre çok güçlü bir kelime. Özellikle kadınlar için. Kadınlar genellikle zayıf ve muhtaç olarak görülür. Savage, bunun tam tersi. Güçlü, yetkili ve yaptığı seçimlerin hepsine güvenen” demişti.

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