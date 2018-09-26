MAGAZİN

Rihanna'nın milyon dolarlık evine polis helikopterle indi

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.09.2018 17:02 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Rihanna hayatının en kötü sürprizlerinden biriyle karşılaştı. Rihanna'nın 6.8 milyon dolar değerindeki malikanesine hırsız girdi.

Rihanna'nın milyon dolarlık evine polis helikopterle indi

Ünlü şarkıcı Rihanna hayatının en kötü sürprizlerinden biriyle karşılaştı. Rihanna'nın Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Hollywood Hills'teki 6.8 milyon dolar değerindeki malikanesine hırsız girdi.

Riri

Los Angeles Polis Teşkilatı dün gece geç saatlerde bir soygun ihbarı aldı. Evin Rihanna'ya ait olduğu sonradan anlaşıldı. Olay yerine helikopterle giden polisler, hemen etrafı güvenlik şeridiyle çevirdi ve araştırmaya başladı.

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Rihanna'nın olay sırasında evde olmadığı belirtildi. Soygun olayıyla ilgili şu ana kadar kimse gözaltına alınmadı. Fakat polis yetkilileri ellerinde güvenlik kameralarından elde edilen çok net görüntüler olduğunu ve zanlının kısa sürede yakalanacağını duyurdu.


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Anahtar Kelimeler:
rihanna Rihanna hırsız

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