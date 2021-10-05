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Rihanna, Savage X Fenty iç çamaşırı mağazaları açıyor

05.10.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rihanna, satışlarını online olarak yaptığı ve marka değerini 1 milyar doların üstüne çıkardığı iç çamaşırı markası Savage X Fenty için fiziki mağazalar açmaya hazırlanıyor.

Rihanna, Savage X Fenty iç çamaşırı mağazaları açıyor

Ünlü şarkıcı Rihanna, markası için yeni yatırımlara devam ediyor. Ünlü şarkıcı, 2021 yılı başında değeri 1 milyar dolara ulaşan Savage X Fenty iç çamaşırı markası için gelecek yıl fiziki mağazalar açıyor. İç çamaşırlarının satışı bugüne dek sadece internet üzerinden yapılmıştı.

Markanın pazarlama ve tasarım yöneticisi Christiane Pendarvis, Business Insider’a konuşarak, gelecek yıl ABD’de mağaza açma kararlarının kesin olduğunu belirtti. ABD’de hangi şehirlerde mağaza açılacağını açıklamayan Pendarvis, yakın gelecekte Avrupa’da da mağaza girişimlerinin olacağını duyurdu. Pendarvis, bu kararı almalarında, müşterilerin online alışverişte kendilerini rahat hissetmemelerinin” etkili olduğunu anlattı.

Geçen hafta Rihanna, Savage X Fenty’nin yeni koleksiyonunu ses getiren bir defileyle tanıtmıştı.

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Rihanna
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