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Ring hostesi Jiselle Arianne, Vladimir Putin’le dövüşmek istediğini söyledi! “Kesinlikle agresif olacağım”

28.03.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en meşhur ring hosteslerinden biri olan Jiselle Arianne en çok kiminle dövmek istediği sorulduğunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ismini verdi. Boks maçlarının arasında raundları gösteren tablolarla ringte yürüyen Jiselle Arianne, “Benim işim aslında raund numaralarını göstermek ama Vladimir Putin’e kesinlikle agresif olacağım” dedi.

Ring hostesi Jiselle Arianne, Vladimir Putin’le dövüşmek istediğini söyledi! “Kesinlikle agresif olacağım”

Rus lider Vladimir Putin’in emriyle Rus askerlerinin Ukrayna işgalinin yankıları tüm dünyada sürüyor. Dünyanın çeşitli yerlerden Putin’e protesto sesleri yükseliyor. Amerikalı bir ring hostesi olan Jiselle Arianne, Putin’e ilginç bir davette bulundu. Arianne, Putin’i ringe çağırdı ve onunla bir boks maçı yapmak istediğini söyledi.

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GÜLEREK TEPKİ VERDİLER

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Bally Sports için bir YouTube röportajı veren Arianne, Rus liderle savaşmak istediğini söyledi. Arianne, dünyadaki herhangi birine seslenebilse en çok kiminle dövüşmek istediği sorulduğunda biraz düşündükten sonra Putin yanıtını verdi. 28 yaşındaki ring hostesinin cevabı sunucu ve arkadaşlarını gülümsetti.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
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