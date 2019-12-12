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Rise of Empires: Ottoman'ın oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilenler

DİZİ HABERLERİ  | 12.12.2019 14:54 | Son Güncelleme

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alan yeni belgesel dizi Rise of Empires: Ottoman'ın detayları belli oldu.

Rise of Empires: Ottoman'ın oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilenler

Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaştığı belgesel dizi Rise of Empires: Ottoman 24 Ocak 2020’de yayınlanacak.

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Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’in üstlendiği belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor.

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Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman altı bölümden oluşuyor.

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RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN KONUSU

Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor.

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Tuba Büyüküstün, daha önce dizide canlandırdığı karakterle ilgili "Aynaya bakıp, ‘Bu kadını son kez görüyorum’ dedim ve kostümleri çıkardım. Kendi adıma iyi bir şey çıkardığımı düşünüyorum” demişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BUNLARMI FATİHİN HAYATINI ANLATACAKMIŞ BUNLAR OSMANLI SARAYINI GENELEV GİBİ GÖSTERMENİN PEŞİNDEKİ ALÇAKLAR SÜRÜSÜ
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