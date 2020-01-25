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Rise of Empires: Ottoman oyuncuları kimler? Rise of Empires: Ottoman hakkında merak edilenler

DİZİ HABERLERİ  | 25.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Netflix'in yeni dizisi Rise of Empires: Ottoman dizisi merak konusu oldu. Rise of Empires: Ottoman dizisinin oyuncuları kimler? Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alan yeni belgesel dizi hakkında merak edilenler...

Rise of Empires: Ottoman oyuncuları kimler? Rise of Empires: Ottoman hakkında merak edilenler

Netflix'in yeni dizisi Rise of Empires: Ottoman 24 Ocak 2020’de yayınlandı. Herkesin merakla beklediği dizinin oyuncuları arasında Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez var.

RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN ÇEKİMLERİ NEREDE?

Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman altı bölümden oluşuyor. Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’unfethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor.

Netflix'in yeni dizisi Rise of Empires: Ottoman'ın özel gösterimi yapıldı! Fatih Sultan Mehmet'i anlatan belgesel dizi ne zaman yayınlanacak?Netflix'in yeni dizisi Rise of Empires: Ottoman'ın özel gösterimi yapıldı! Fatih Sultan Mehmet'i anlatan belgesel dizi ne zaman yayınlanacak?

Tuba Büyüküstün, daha önce dizide canlandırdığı karakterle ilgili "Aynaya bakıp, ‘Bu kadını son kez görüyorum’ dedim ve kostümleri çıkardım. Kendi adıma iyi bir şey çıkardığımı düşünüyorum” demişti.

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RİSE OF EMPİRES OTTOMAN KONUSU

Dizi, 15. yüzyılda yaşamış olan Fatih Sultan Mehmet’in hikâyesine odaklanıyor. Sultan II. Mehmed’in 13 yaşında tahta çıkmasıyla başlayan dizi, İstanbul’un fethini ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselişini konu alıyor.

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Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’in üstlendiği belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor.


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