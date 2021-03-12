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Rita Ora artık turuncu saçlı! Yeni imaj

12.03.2021 15:22 | Son Güncelleme:
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Rita Ora artık turuncu saçlı! Yeni imaj

Yeni bir EP (kısa albüm) piyasaya çıkaran Rita Ora, imajını değiştirdi. Yeni albümünün tanıtımında turuncu saçlarıyla poz verdi.

Ünlü şarkıcı Rita Ora, imajını değiştirdi. 30 yaşındaki İngiliz şarkıcı, Bang adlı EP’sinin (kısa albüm) tanıtımında turuncu saçlarıyla poz verdi.

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30’uncu doğum günü kutlamasında koronavirüs kurallarını ihlal ettiği için tepki toplayan ve özür dilemek zorunda kalan ünlü şarkıcı, çalkantılı günlerin ardından yeni imaj fotoğraflarını Instagram'da paylaşırken hayranlarına sürekli destekleri için teşekkür etti.

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Sarı saçlarıyla tanınan Ora, “Bang'i yayınladığımdan beri hepinizin ne kadar inanılmaz olduğuna şaşırdım! Kaydettiğimiz şarkıların daha sade versiyonlarını sizinle paylaştığım için çok heyecanlıyım” mesajını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Rita Ora
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