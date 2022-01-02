Rita Ora bikini üstü giymedi! Pozlarıyla olay oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora Noel için Avustralya'ya gitti. Yetenek yarışmasında jüri koltuğunda oturan Rita Ora hem yeni sezon hazırlıkları için hem de tatil için bu bölgede...

Hazırlıklar sırasında yazın tadını çıkaran Rita Ora paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

Son dönemde yönetmen sevgilisiyle nişan hazırlıkları yaptığı konuşulan ünlü şarkıcı yine iddialı pozlar verdi. Şarkıcı, bikini üstü giymeden verdiği pozlarda göğüslerini dizleriyle kapadı.

Takılarıyla dikkat çeken Rita Ora üst üste paylaştığı pozlarıyla hayranlarının beğenisini kazandı.

Rita Ora, geçtiğimiz günlerde 18 senelik kariyerinde 20 milyon sterlinlik (yaklaşık 203 milyon TL) servet elde ettiğini açıklamıştı.



