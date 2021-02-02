Rita Ora karantinayı geceliği 500 dolar olan otelde geçirecek

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, Avustralya’da yayınlanan The Voice adlı şarkı yarışması programında jüri üyesi oldu. Programa katılmak üzere Avustralya’ya giden 30 yaşındaki şarkıcı, ülkenin katı corona virüs salgını kurallarına tabi tutulacak. Ünlü şarkıcının, iki haftayı karantinada geçirmesi gerekiyor.

Daily Mail’in haberine göre Ora, karantinayı, geceliği 500 dolar olan Meriton Suites Pitt Street adlı otelde geçirecek.

14 gün boyunca dışarı çıkması yasak olan Ora, Sidney manzaralı otelin çatı katı suitinde kalacak.

OTELDE YASAKLAR

Karantina süresince Ora’nın otel tesislerinden herhangi birini kullanması yasaklanırken, oda servisi de askıya alınacak. Otel dışından kendisi ek yemek sipariş etmediği sürece yemekler herkese servis edilenlerle aynı olacak.

Lüks otelde spor salonu ve yüzme havuzu bulunsa da Ora, karantina süresince bu imkanlardan yararlanamayacak.

Şarkıcının, iş anlaşması nedeniyle İngiltere’den ayrılmasına izin verildiği öğrenildi. İngiltere’deki The Voice yarışmasında jüri üyeliği yapan Ora, bu kez yarışmanın Avustralya versiyonunda jüri üyesi olacak.