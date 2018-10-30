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Rita Ora'nın sahne kostümü olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.10.2018 11:08 | Son Güncelleme

Son dönemlerde Instagram'daki cesur pozlarıyla olay olan Rita Ora sahne kostümüyle hayranlarını şoke etmeyi başardı

Rita Ora'nın sahne kostümü olay oldu

Rita Ora, Londra'nın Wembley Stadyumu'nda verdiği konserde, öyle bir kılığa girdi ki, hayranları bile tanıyamadı.

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, Londra'da verdiği konserde giydiği kostümle hayranlarını şoke etti.

Her zaman seksi sahne kıyafetleri giyen Ora, bu kez kendini bambaşka biri haline getirdi.

Rita Ora, Cadılar Günü nedeniyle sahneye, Rockstar şarkısıyla ünlü olan şarkıcı Post Malone kılığında çıktı.

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Ünlü şarkıcı sahneye Rockstar şarkısıyla çıktığında hayranları gerçekten Post Malon'un sahnede olduğunu sandı.

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Ancak Rita Ora, mikrofonu eline alıp, 'Wembley sesiniz çıksın' dediğinde hayranları sahnedekinin Rita Ora olduğunu anladı.

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rita ora Post Malone rita ora sahne

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