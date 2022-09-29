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Rita Ora pembe su dolu küvette çıplak poz verdi!

29.09.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Rita Ora keyif anlarını paylaştı. Güzel şarkıcı pembe su dolu küvette çıplak şekilde poz verip bunu takipçileriyle paylaşmaktan çekinmedi.

Rita Ora pembe su dolu küvette çıplak poz verdi!

31 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Rita Ora sosyal medyayı çıplak pozlarıyla salladı. Son dönemde hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı banyodan sınır tanımayan pozlarını hayranlarına sundu.

Yönetmen Taika Waititi ile evlilik yolunda olan Rita Ora içine koyduğu pembe suyla dolu küvette tamamen çıplak poz verdi.

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Rita, küvette uzanmış vaziyette göğüslerini elleri ile kapattı.

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Takipçileri ünlü şarkıcı için "Çok güzelsin. Muhteşemsin" gibi yorumlar yaptı.


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