Rita Ora pembe su dolu küvette çıplak poz verdi!

31 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Rita Ora sosyal medyayı çıplak pozlarıyla salladı. Son dönemde hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı banyodan sınır tanımayan pozlarını hayranlarına sundu.

Yönetmen Taika Waititi ile evlilik yolunda olan Rita Ora içine koyduğu pembe suyla dolu küvette tamamen çıplak poz verdi.

Rita, küvette uzanmış vaziyette göğüslerini elleri ile kapattı.

Takipçileri ünlü şarkıcı için "Çok güzelsin. Muhteşemsin" gibi yorumlar yaptı.



