MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rita Ora ve Taika Waititi evlendi mi? Rita Ora ile Thor'un Yönetmeni Taika Waititi gizlice evlendi mi?

Rita Ora ve Taika Waititi evlendi mi? Rita Ora ile Thor'un Yönetmeni Taika Waititi gizlice evlendi mi?

09.08.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rita Ora ile Thor'un Yönetmeni Taika Waititi'nin gizlice evlendiği öne sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen gelişmenin ardından birçok kişi ünlü çifte ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki Rita Ora ve Taika Waititi evlendi mi? Rita Ora ile Thor'un Yönetmeni Taika Waititi evlilik iddiaları üzerine açıklama yaptı mı? Detaylar haberimizde...

Rita Ora ve Taika Waititi evlendi mi? Rita Ora ile Thor'un Yönetmeni Taika Waititi gizlice evlendi mi?

Rita Ora ile Thor'un Yönetmeni Taika Waititi 9 Ağustos 2022 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında birlikteliklerini açıklayan ünlü çiftin gizlice evlendikleri öne sürüldü. Birçok kişi arama motorlarında "Rita Ora ve Taika Waititi evlendi mi?", "Rita Ora ile Thor'un Yönetmeni Taika Waititi gizlice evlendi mi?" gibi soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Ayrıntılar haberimizde...

RİTA ORA VE TAİKA WAİTİTİ EVLENDİ Mİ?

Rita Ora ve Taika Waititi'nin gizlice evlendikleri ömne sürüldü.

Geçtiğimiz yıl aşklarını açıklayan ünlü çift iddialara ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.

Taika daha önce film yapımcısı Chelsea Winstanley ile evliydi, 2 kızı olan çift 2018'de boşandı.

Rita Ora ise Bruno Mars ile birlikteyd. Ünlü isim daha sonra Rob Kardashian ile Ekim 2012’de iki ay sürecek bir ilişki yaşadı. Çiftin birliktelikleri yoğun iş programları sebebiyle sona erdi.

RİTA ORA İLE THOR'UN YÖNETMENİ TAİKA WAİTİTİ İLE EVLENDİ Mİ?

Rita Ora ve Taika Waititi magazin gündemine bomba gibi düşen evlilik haberleri sonrası açıklamada bulunmadı.

r

RİTA ORA KİMDİR?

Rita Ora 26 Kasım 1990 yılında Kosova, Priştine'de dünyaya geldi.

Arnavut kökenli ingiliz şarkıcı ve oyuncu Rita Ora 2012'de yayınlanan ilk albümü Ora ile yakaldığı başarıyı sonrasında çıkardığı albümlerle devam ettirmeyi başarmıştır.

Rita Ora 2015 yılında The Voice İngiltere'nin dördüncü sezonunda jüri koltuğuna oturmuştur.

r2

TAİKA WAİTİTİ KİMDİR?

Taika Waititi 16 Ağustos 1975 yılında Raukokore, Waihau Bay, Yeni Zelanda'da dünyya geldi.

Taika Waititi'nin gerçek adı Taika David Cohen'fir.

Yeni Zelandalı film yönetmeni ve oyuncu Taika Waititi 2011 yılında Chelsea Winstanley ile evlenmiştir.

Taika Waititi ve Chelsea Winstanley 2018 yılında boşanmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu aile tablosu: Aslı Bekiroğlu sevgilisiyle olan görüntülerini paylaştı! Taykun Karaduman kimdir?Mutlu aile tablosu: Aslı Bekiroğlu sevgilisiyle olan görüntülerini paylaştı! Taykun Karaduman kimdir?
Perihan Savaş'tan mülteci tepkisi! "Türkiye bu aralar hoşuma gitmiyor..."Perihan Savaş'tan mülteci tepkisi! "Türkiye bu aralar hoşuma gitmiyor..."
Çıplak pozlardan sonra 2 oğlu da flaş bir karar aldıÇıplak pozlardan sonra 2 oğlu da flaş bir karar aldı
Anahtar Kelimeler:
Rita Ora thor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Ev sahibi ve kiracı olan herkesi ilgilendiriyor!

Ev sahibi ve kiracı olan herkesi ilgilendiriyor!

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Erdoğan talimat verdi: ‘Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin’

Erdoğan talimat verdi: ‘Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin’

Murat Cemcir'e dost kazığı! Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi...

Murat Cemcir'e dost kazığı! Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi...

Uçurumdaki dehşette yeni detaylar! "Kucaklayıp uçurumdan atladı"

Uçurumdaki dehşette yeni detaylar! "Kucaklayıp uçurumdan atladı"

İlginizi Çekebilir

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Mahvetmeden temizlemenin bir yolu var!

Mahvetmeden temizlemenin bir yolu var!

Hayatta kalmak için öyle bir yol seçti ki...

Hayatta kalmak için öyle bir yol seçti ki...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.