Rita Ora ile Thor'un Yönetmeni Taika Waititi 9 Ağustos 2022 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında birlikteliklerini açıklayan ünlü çiftin gizlice evlendikleri öne sürüldü. Birçok kişi arama motorlarında "Rita Ora ve Taika Waititi evlendi mi?", "Rita Ora ile Thor'un Yönetmeni Taika Waititi gizlice evlendi mi?" gibi soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Ayrıntılar haberimizde...

RİTA ORA VE TAİKA WAİTİTİ EVLENDİ Mİ?

Rita Ora ve Taika Waititi'nin gizlice evlendikleri ömne sürüldü.

Geçtiğimiz yıl aşklarını açıklayan ünlü çift iddialara ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.

Taika daha önce film yapımcısı Chelsea Winstanley ile evliydi, 2 kızı olan çift 2018'de boşandı.

Rita Ora ise Bruno Mars ile birlikteyd. Ünlü isim daha sonra Rob Kardashian ile Ekim 2012’de iki ay sürecek bir ilişki yaşadı. Çiftin birliktelikleri yoğun iş programları sebebiyle sona erdi.

RİTA ORA İLE THOR'UN YÖNETMENİ TAİKA WAİTİTİ İLE EVLENDİ Mİ?

Rita Ora ve Taika Waititi magazin gündemine bomba gibi düşen evlilik haberleri sonrası açıklamada bulunmadı.

RİTA ORA KİMDİR?

Rita Ora 26 Kasım 1990 yılında Kosova, Priştine'de dünyaya geldi.

Arnavut kökenli ingiliz şarkıcı ve oyuncu Rita Ora 2012'de yayınlanan ilk albümü Ora ile yakaldığı başarıyı sonrasında çıkardığı albümlerle devam ettirmeyi başarmıştır.

Rita Ora 2015 yılında The Voice İngiltere'nin dördüncü sezonunda jüri koltuğuna oturmuştur.

TAİKA WAİTİTİ KİMDİR?

Taika Waititi 16 Ağustos 1975 yılında Raukokore, Waihau Bay, Yeni Zelanda'da dünyya geldi.

Taika Waititi'nin gerçek adı Taika David Cohen'fir.

Yeni Zelandalı film yönetmeni ve oyuncu Taika Waititi 2011 yılında Chelsea Winstanley ile evlenmiştir.

Taika Waititi ve Chelsea Winstanley 2018 yılında boşanmıştır.

