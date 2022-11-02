Rıza Akın'ın eşi Miho Shimotashiro kimdir, nereli? Kardeş Payı oyuncusu Rıza Akın'ın eşi Miho Shimotashiro'nun hayatı!

Rıza Akın'ın eşi Miho Shimotashiro vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Menderes Samancılar sosyal medya hesabından "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda" ifadelerini kullandı. Ardından Akın'ın hayatını kaybettiğini de duyurdu. Peki, Rıza Akın'ın eşi Miho Shimotashiro kimdir, nereli? İşte Beyaz Gelincik ve Kardeş Payı oyuncusu Rıza Akın'ın eşi Miho Shimotashiro'nun hayatı...

RIZA AKIN'IN EŞİ MİHO SHİMATASHİRO KİMDİR?

Rıza Akın, sevgilisi Miho shimatashiro ile Adana'daki portakal bahçesinde 2019 yılında evlenmiştir.

Miho Shimotashiro Japon'dur. Çiftin nikah törenine yönetmen ve belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk, oyuncu Menderes Samancılar ile Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir önderi Ali Haydar Bozkurt ve Zeydan Karalar katılmıştır.

RIZA AKIN KİMDİR?

15 Eylül 1957 Adana doğumlu Rıza Akın 65 yaşında hayatını kaybetti. Aslen Erzincanlı olan Akın, tiyatro ile Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatroya ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazeteciliğe başladı. 1997'de Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005'te Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında memleketi Adana’ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde, Hadırlı Mahallesi’ndeki portakal bahçesinde Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.

RIZA AKIN NEDEN ÖLDÜ?

Menderes Samancılar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda"

Ünlü isim, sonrasında ise Akın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

