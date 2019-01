Rıza Çalımbay: Burak Yılmaz Beşiktaş'a faydalı olur

"Fenerbahçe tabi ki hiç beklemediği bir şey yaşadı ilk yarı. Bunlar her takımın başına gelen şeyledir. Sadece Fenerbahçe değil diğer takımlar da belli zamanlarda sıkıntılar yaşamışlardır. Fenerbahçe de şu an onları yaşıyor. Çok iyi bir başkanları var çok istekli, arzulu. Her türlü şeyi de yaptı ama bazen tutturamayabiliyorsunuz. Yanlış bir strateji olabiliyor. Şimdi Ersun hocanın gelmesi ve ya başka bir arkadaşımızın gelmesi, kan değişikliği çok şey katacaktır Fenerbahçe’ye. Öyle bir puan durumu var ki herkes birbirine çok yakın. Fenerbahçe takımı iyi bir çıkış yaptığında çok çok iyi yere gelecektir. Düşme gibi bir şey mümkün değil, Fenerbahçe’de öyle bir şey olmaz. Yukarıyı yakalayabilir mi onu bilemeyiz ama mutlaka ikinci yarıda bambaşka bir şekilde çıkacaklardır. Bir Fenerbahçeli olarak rahat ol, öyle senin düşündüğün gibi şeyler olmaz."

Rıza Çalımbay, Trabzonspor’da geleceği olan oyuncuları açıkladı

Çalımbay daha öncede teknik direktör olarak görev aldığı Trabzonspor’da ümit vadeden futbolcuları da açıkladı. Takımda 3 ismin çok daha iyi yerlere geleceğini kaydeden Rıza Çalımbay, "Trabzonspor hakikaten çalıştığım en güzide kulüplerden bir tanesi. Hem şehir olarak hem futbol kenti olarak mükemmel bir yer. Orada bir sürü oyuncu var hepsi çok iyi oyuncular. Bence çok iyi yerlere gelecek 2 oyuncu ve kaleci var. Uğurcan olsun, Abdülkadir olsun, Yusuf olsun gelecekleri mükemmel olan oyuncular" dedi. Çalımbay ayrıca "Milli takımda çalışmayı ister misiniz?" sorusuna da "Hepimiz çalıştırmak isteriz" cevabını verdi.