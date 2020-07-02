Rıza Kocaoğlu: Aya benzer göbeğim!

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un oyuncuları Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu, detoksa girdi. Önce Marmaris'e giden çift, ardından soluğu Bodrum-Türkbükü'ndeki bir detoks merkezinde aldı.

Kocaoğlu'nun aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. Geçen yıl fit vücudunun aksine ünlü oyuncunun karantinada kilo aldığı gözlemlendi.

Basına yansıyan fotoğraflardan sonra ise Kocaoğlu, esprili bir paylaşımda bulundu.

Ünlü oyuncu, Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

Aya benzer GÖBEĞİM

E doğal olarak diyetteyim

Ah şu kaderi çözersem eğer

Bekle geliyorum

Çok öpüyom hepinizi

