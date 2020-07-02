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Rıza Kocaoğlu: Aya benzer göbeğim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 17:22 | Son Güncelleme

Rıza Kocaoğlu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Hazal Subaşı ile Bodrum'da görüntülenmiş ve Kocaoğlu'nun aldığı kilolar dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, basına yansıyan fotoğraflarından sonra esprili bir paylaşımda bulundu.

Rıza Kocaoğlu: Aya benzer göbeğim!

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un oyuncuları Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu, detoksa girdi. Önce Marmaris'e giden çift, ardından soluğu Bodrum-Türkbükü'ndeki bir detoks merkezinde aldı.

Kocaoğlu'nun aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. Geçen yıl fit vücudunun aksine ünlü oyuncunun karantinada kilo aldığı gözlemlendi.

Basına yansıyan fotoğraflardan sonra ise Kocaoğlu, esprili bir paylaşımda bulundu.

Ünlü oyuncu, Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

Aya benzer GÖBEĞİM
E doğal olarak diyetteyim
Ah şu kaderi çözersem eğer
Bekle geliyorum
Çok öpüyom hepinizi

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