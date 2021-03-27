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Rıza Kocaoğlu'ndan ayrılık açıklaması

27.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılından bu yana aşk yaşayan oyuncu Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı aşkında sona gelindi. Rıza Kocaoğlu, ayrılıkla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Rıza Kocaoğlu'ndan ayrılık açıklaması

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı ayrıldı.

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42 yaşındaki Rıza Kocaoğlu, 24 yaşındaki Hazal Subaşı ile ayrılıklarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Rıza Kocaoğlu şu açıklamayı yaptı:

"Dünyanın ve ülkemizin çok zor süreçlerden geçtiği, acı kayıplar verdiğimiz bu günlerde gündemi meşgul etmek istemesek de paylaşmak durumunda kaldık. Hazal Subaşı ile 2019 yılından beri devam eden ilişkimizi sonlandırmış bulunmaktayız. Birbirimize karşı saygı duyarak verdiğimiz bu kararımıza siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızdan da aynı yaklaşımı bekliyoruz.
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Bu süreçte bize gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür ederiz."

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Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Rıza Kocaoğlu
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