Rıza Kocaoğlu ve Zeynep Bastık aşkının ilk fotoğrafı

Çukur dizisindeki Aliço karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Rıza Kocaoğlu, eski sevgilisinin yakın arkadaşıyla aşk yaşıyor.

Rıza Kocaoğlu, 2016 yılında Hande Subaşı’yla ilişki yaşamaya başlamış ve bu ilişki 1 ay sürmüştü. Rıza Kocaoğlu şimdilerde Murat Dalkılıç'ın eski vokalisti ve Hande Subaşı'nın yakın arkadaşı Zeynep Bastık'a gönlünü kaptırdı.

Çukur dizisinde Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu ve Zeynep Bastık görüntü vermekten çekinseler de dün akşam sosyal medya hesaplarından aşklarını ilan ettiler.

Rıza Kocaoğlu ve Zeynep Bastık ilk kez sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraflarını yüklediler.