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Rober Hatemo: Çok fazla kas yaptım

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.04.2018 16:04 | Son Güncelleme

Şarkıcı Rober Hatemo, The Savoy Ottoman Palace’da sahne aldı. Ünlü isim, kasları yüzünden zorlandığını ifade etti

Rober Hatemo: Çok fazla kas yaptım

Rober Hatemo, son zamanlarda kendini spora vermiş. Hatemo "Çok fazla kas çalışması yapıyorum. Takım elbiselerim zor oluyor. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

AÜAÜA

MSG seçimlerinde Garo Mafyan ile Candan Erçetin’in başkanlık için müzik camiasını ikiye bölmesi hakkında ise ünlü şarkıcı, "Aralarında sorun yaşandığını bilmiyordum. Oyumu Candan Erçetin’e verdim. Böyle bir sorun olduğundan dün haberdar oldum. İkisi de çok iyi insanlar, ikisi de gerçekten müzisyen insanlar, çok değer verdiğim insanlardır. Birkaç ay sonra yeni şarkılar çıkıyor. Bunun müjdesini de size verebilirim" şeklinde konuştu.

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