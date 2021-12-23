Robert Pattinson'ın Batman’ine rakip olacak! Michael Keaton’un Batman rolüyle geri döneceği açıklandı

İlk olarak 1989 yılında Tim Burton tarafından yönetilen Batman filminde Michael Keaton ‘yarasa adam’ karakterine hayat vermişti. Ardından usta oyunca 1992 yılında yine Tim Burton tarafından yönetilen ve devam filmi niteliğindeki Batman Returns filminde ikonik karaktere hayat vermişti. Uzun bir aranın ardından Michael Keaton, HBO için çekilen Batgirl filmine Batman olarak katıldı.

“GERÇEKTEN İYİ BİR NEDEN OLMALIYDI”

Batgirl filminin başrolünü In the Heights müzikalinde oynayan Leslie Grace üstlenecek. Oscar ödüllü J.K. Simmons da Gotham Şehri Polis Komiseri Jack Gordon olarak Grace'e eşlik edecek.

Batman kostümünü son giyişinden bu yana 30 yıl geçen Michael Keaton, Variety'e verdiği röportajda, rolü kabul etmesinin zaman aldığını, geri dönüşünün gerçekten iyi olması gerektiğini ve bunun için iyi bir neden olması gerektiğini düşündüğünü söyledi.



