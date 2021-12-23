Sandra Bullock, Brad Pitt’in ‘The Lost City’ filmine dahil olma hikayesini anlattı

Sandra Bullock, Entertainment Weekly'e verdiği röportajında Brad Pitt’in The Lost City filmine misafir oyuncu olarak katılmak için şart sunduğunu söyledi. Güzel oyuncu, Pitt’in projeye katılmak için Bullet Train filminin kadrosunda Bullock’un yer alması şartını ilettiğini dile getirdi. Filmde, Brad Pitt'e eşlik edecek isim aslında Lady Gaga olarak açıklanmıştı. Fakat Lady Gaga, House of Gucci için projeden ayrılınca onun yerine Sandra Bullock projeye dahil oldu.

SAÇ TASARIMCISI ARACILIK YAPTI

İki yıldız isim, Sandra Bullock'un Bullet Train'de yer almasına karşılık, Brad Pitt'in The Lost City'de misafir oyuncu olarak bulunmasını sağlayan bu anlaşmayı ikisinin de ortak arkadaşı olan bir saç tasarımcısı sayesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

The Lost City'nin diğer başrol oyuncusu Channing Tatum da Brad Pitt'in filmde yer almasından memnun olduğunu açıkladı. Tatum, "Geldi ve bu tuhaf dünyaya uyan bir karakteri canlandırdı. Ve bunun için her şeyini ortaya koydu. Onunla daha önce tanışmıştım ama bu projede onunla çalışmak tamamen başka bir şeydi. Odaklanamadım. Birçok yönden inanılmaz bir deneyimdi." dedi.



