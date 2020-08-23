Robert Pattinson’lı The Batman’den ilk fragman geldi! Robert Pattinson gündem oldu

Matt Reeves‘in yönettiği, Robert Pattinson‘ın başrolünü üstlendiği yeni Batman filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Bruce Wayne’in Batman olarak ikinci yılına odaklanan The Batman, etkileyici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor.

Filmde Catwoman’ı Zoë Kravitz, Batman çizgi romanlarının en önemli kötü karakterleri arasında yer alan The Riddler’ı Paul Dano, bir diğer ikonik kötü karakter olan Penguin’i Colin Farrell, Komiser Gordon’ı Jeffrey Wright, Alfred’i Andy Serkis, Carmine Falcone’u ise John Turturro canlandırıyor.

Fragmanın ardından Robert Pattinson gündem oldu. Hayranları Robert Pattinson ile ilgili paylaşım yapmaya doymadı.

ROBERT PATTİNSON'UN DÖNÜŞÜ!



Alacakaranlık (The Twilight) serisinde canlandırdığı Edward Cullen rolüyle kariyerinde zirve yapan Robert Pattinson; daha sonra başka projelerde yer alsada, eski rol arkadaşı Kristen Stewart'ın gölgesinde kaldı. Birçok filmde oynamasına rağmen gündeme gelemeyen 34 yaşındaki oyuncu bugünlerde ise manşetlerden düşmüyor. Christopher Nolan imzalı Tenet'in başrolünde yer alan Pattinson, aynı zamanda The Batman filminde de başrolde. Kariyerinde muhteşem bir geri dönüşe imza atan Robert Pattinson Tenet ile 16 Ağustos'ta, Batman ile ise 21 Ekim 2021'de seyirci karşısında olacak.

