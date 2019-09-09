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Robert Prosineck, Bosna Hersek Milli Takımı'nı bıraktı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 09.09.2019 07:59 | Son Güncelleme

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, EURO 2020 Elemeleri'nde takımının Ermenistan ile oynadığı maçı 4-2 kaybetmesi üzerine görevinden ayrıldı.

Robert Prosineck, Bosna Hersek Milli Takımı'nı bıraktı

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, milli takımdaki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Bosna Hersek'in, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Ermenistan ile karşı karşıya geldiği maçı 4-2 kaybetmesi üzerine Hırvat teknik adam istifa ettiğini söyledi.

Deplasmanda oynadıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Prosinecki, Ermenistan'ın hak ederek kazandığını ifade ederek, "Kendimize göre gol olanaklarımız oldu ancak yapamadık. Şimdi bunları konuşmanın bir önemi yok. Bosna Hersek Avrupa'ya gidemiyor." dedi.

Prosinecki, hedefinin EURO 2020 olduğunu söyleyerek, "Tüm şansımızı yitirdik. Kendimi sorumlu hissediyor ve istifa ediyorum." diye konuştu.

Bir dönem Kayserispor'u da çalıştıran deneyimli teknik adam Posinecki, 2018'in başından bu yana Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdı. EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda Bosna Hersek, 6 maçta 7 puan topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Robert Prosinecki ermenistan EURO 2020 Elemeleri

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