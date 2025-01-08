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  4. Robot çağına hoş geldiniz! Las Vegas'taki fuarda tanıtıldı, yerdeki çorapları böyle topluyor

Robot çağına hoş geldiniz! Las Vegas'taki fuarda tanıtıldı, yerdeki çorapları böyle topluyor

08.01.2025 14:08
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Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
08.01.2025 14:08
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Robot çağına hoş geldiniz! Bir teknoloji firması, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2025 fuarında tanıttığı robot süpürgesi ile dikkatleri üzerine çekti. Çünkü bu yeni cihaz, pek alışılmadık şekilde küçük nesneleri yakalayabilen bir kola sahip. Robot süpürge, böylece çorap gibi küçük nesneleri toplayabiliyor.

Robot süpürgeler, zemindeki tozu ve kiri temizleyerek birçok insanı evi temizleme zahmetinden kurtarıyor. Ancak tüm bunlara rağmen çorapları veya evin her tarafına dağılmış herhangi bir eşyayı toplayamıyorlar. Aslında toplayamıyorlardı desek daha doğru olur. Çünkü ev temizliği için robot süpürgeler üreten bir teknoloji firması, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2025 teknoloji fuarında sahne alan ve küçük nesneleri toplayabilen yeni ürünüyle bu konuya el attı.

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YERDEKİ ÇORAPLARI TOPLAYABİLEN BİR ROBOT SÜPÜRGE!

Yalnızca evi süpürmekle kalmayan bu yeni model, basitçe anlatmak gerekirse küçük nesneleri algılayarak toplayabilme özelliğine sahip. Engadget'ın haberine göre yeni robot süpürge, çorap, hafif sandalet ve küçük köpek oyuncakları gibi 300 gramın altındaki nesneleri kaldırabiliyor. Örneğin yerdeki çorapları toplayabiliyor.

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Cihaz, tüm bunları ise üzerinde bulunan pek alışılmadık katlanabilir robotik kolu sayesinde gerçekleştirebiliyor.

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108 FARKLI NESNEYİ OTOMATİK OLARAK TANIYABİLECEK

Bir şirket temsilcisi, süpürgenin 108 farklı nesneyi otomatik olarak tanıyabileceğini ve 50'ye kadar özel nesne ekleme seçeneğine sahip olacağını söyledi.

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Şirket, yeni cihazını bu yıl ise satın alınabilir hale getirmeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
robot süpürge
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