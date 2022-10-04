Robot süpürgeyi götürmüştü! 150 binlik depozitoyu ödememiş

Hadise 5 ay bile dolmadan boşanma kararı alınca gündemin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Evlilik hakkında iddialardan biri de Hadise'yle yaşadığı evden ayrılırken Mehmet Dinçerler'in yanında gümüş tepsi ve robot süpürgeyi götürmesiydi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrılığı sonrası bir başka iddia da Mehmet Dinçerler'in evliyken oturdukları evin ödemesiyle ilgili. İddiaya göre İbrahim Çelikkol'un evinde yaşayan eski çiftten Dinçerler evi boşaltırken 6 aylık kira ve depozito borcunu eski eşi Hadise'ye yıkıp gitti.

Mehmet Dinçerler'in 150 bin TL olan depozitoyu ödemediği ortaya çıkınca İBrahim Çelikkol Hadise'ye "Evi istediğin kadar kullanabilirsin" diyerek destek oldu.

