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Robot süpürgeyi götürmüştü! 150 binlik depozitoyu ödememiş

04.10.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ve Mehmet Dinçerler evlenme sürecinde İbrahim Çelikkol'un evini kiralamıştı. Boşanma kararı alan Hadise bu süreçte Dinçerler'in 150 binlik depozitoyu ödemediğini öğrendi. İddiaya göre Çelikkol Hadise'ye tam destek verdi "Evimi istediğin kadar kullan" dedi.

Robot süpürgeyi götürmüştü! 150 binlik depozitoyu ödememiş

Hadise 5 ay bile dolmadan boşanma kararı alınca gündemin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Evlilik hakkında iddialardan biri de Hadise'yle yaşadığı evden ayrılırken Mehmet Dinçerler'in yanında gümüş tepsi ve robot süpürgeyi götürmesiydi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrılığı sonrası bir başka iddia da Mehmet Dinçerler'in evliyken oturdukları evin ödemesiyle ilgili. İddiaya göre İbrahim Çelikkol'un evinde yaşayan eski çiftten Dinçerler evi boşaltırken 6 aylık kira ve depozito borcunu eski eşi Hadise'ye yıkıp gitti.

Mehmet Dinçerler gümüş tepsiyi ve robot süpürgeyi kaçırmış! Hadise'ye o isim yardım etmişMehmet Dinçerler gümüş tepsiyi ve robot süpürgeyi kaçırmış! Hadise'ye o isim yardım etmiş

Mehmet Dinçerler'in 150 bin TL olan depozitoyu ödemediği ortaya çıkınca İBrahim Çelikkol Hadise'ye "Evi istediğin kadar kullanabilirsin" diyerek destek oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise istedi hadise ve mehmet dinçerler
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