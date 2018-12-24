Rojda Demirer'den estetik açıklaması: Ben bile inanamadım

Güzelliği ve düzgün fiziği ile hemen herkesin dikkatini çekmeyi başaran Rojda Demirer’in estetiksiz haliyle sosyal medyanın diline düştü. Demirer, sosyal medya hesabından ‘estetik’ iddialarına yanıt verdi:

"Öncelikle son günlerde beni çok şaşırtan, asla kızdırmayan aksine çok eğlendiren estetik yorumlarına son noktayı ilk ağızdan koymak istedim. Öyle şeyler okudum ki ben bile inanamadım yaptırdığımı düşündüğünüz şeylere. 1. ve 2. fotoğrafın aynı dönem olmadığına benden bile daha emin olanlar mı dersiniz, yanaklarıma yağ aldırma operasyonu yaptırıp elmacık kemiği koydurduğuma kendi adı kadar emin olanlar mı dersiniz…

Hatta göz rengimi bile değiştirdiğime inananlar mı dersiniz… Öncelikle 4’üncü fotoğraf da aynı dönem 2002 ‘Gönderilmemiş Mektuplar’ filmini çektiğimiz dönemden. Hatta ilk fotoğraf 2000 yılı stüdyo çekimiydi sanırım, filmin castı oluşturulurken o fotoğrafım yollanmıştı :) 2. 3. ve 4. fotoğraflar ise filmin içinden kareler. Hepsinde burnum birbirinden farklı değil mi? Hatta 2. fotoğraftaki burnuma ben bile inanamadım, bu kadar karga mıydım diye…