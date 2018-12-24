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Rojda Demirer'den estetik açıklaması: Ben bile inanamadım

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.12.2018 13:39 | Son Güncelleme

Çarpışma isimli dizide 'eşini aldatan kadın' rolündeki Belma karakterini, canlandıran Rojda Demirer, estetik yaptırdığı yorumlarına yanıt verdi.

Rojda Demirer'den estetik açıklaması: Ben bile inanamadım

Güzelliği ve düzgün fiziği ile hemen herkesin dikkatini çekmeyi başaran Rojda Demirer’in estetiksiz haliyle sosyal medyanın diline düştü. Demirer, sosyal medya hesabından ‘estetik’ iddialarına yanıt verdi:

"Öncelikle son günlerde beni çok şaşırtan, asla kızdırmayan aksine çok eğlendiren estetik yorumlarına son noktayı ilk ağızdan koymak istedim. Öyle şeyler okudum ki ben bile inanamadım yaptırdığımı düşündüğünüz şeylere. 1. ve 2. fotoğrafın aynı dönem olmadığına benden bile daha emin olanlar mı dersiniz, yanaklarıma yağ aldırma operasyonu yaptırıp elmacık kemiği koydurduğuma kendi adı kadar emin olanlar mı dersiniz…

rojdademirer

Hatta göz rengimi bile değiştirdiğime inananlar mı dersiniz… Öncelikle 4’üncü fotoğraf da aynı dönem 2002 ‘Gönderilmemiş Mektuplar’ filmini çektiğimiz dönemden. Hatta ilk fotoğraf 2000 yılı stüdyo çekimiydi sanırım, filmin castı oluşturulurken o fotoğrafım yollanmıştı :) 2. 3. ve 4. fotoğraflar ise filmin içinden kareler. Hepsinde burnum birbirinden farklı değil mi? Hatta 2. fotoğraftaki burnuma ben bile inanamadım, bu kadar karga mıydım diye…

“BUNUN SEBEBİ IŞIK VE KAMERA AÇISI”

İşte bunun sebebi ışık, kamera açıları ve konuşurken ya da tepkiler verirken yüzümüzün aldığı değişik duruşlar. Tabi film çekilirken burnumu yaptırmadıysam. Şimdi gelelim estetiklerime… Burun estetiğimi hiç gizlemedim zaten. Üst dudağımda da kontür dediğimiz dudak dış çizgisini belli eden dolgum var. Onun dışında ne yağ aldırdım, ne elmacık kemiği yaptırdım, ne de diş protezi yaptım.

“SÖYLEYECEKLERİM BU KADAR”

Ha bir de; herkes lütfen aradan geçen 18 yılı es geçmesin. Kimse yirmisinde ve otuz sekizinde aynı yüz dolgunluğuyla kaldığını söylemesin. Söyleyeceklerim bu kadar. Hala tatmin olmayan varsa ve kendi düşündüklerinin doğruluğuna inanıyorsa bir daha bu kadar vakit ayırıp bütün samimiyetimle bu açıklamaları yapmam, onu kendi fikri ve inancıyla başbaşa bırakırım, sevgiler! Not: 1.ve 2. fotoğrafın yanındaki halim, yeni halim karışmasın."

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