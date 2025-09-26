SPOR

Roma, Avrupa Ligi'ne gergin başladı: Nice deplasmanında hem galibiyet hem olaylar

Roma, Avrupa Ligi'ne deplasmanda Nice'i 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Ndicka ve Mancini'nin golleri Roma'ya galibiyeti getirirken, tribünlerde çıkan olaylar ve taraftarların gözaltına alınması maça damga vurdu.

Roma, Avrupa Ligi'ne gergin başladı: Nice deplasmanında hem galibiyet hem olaylar

Roma, Avrupa Ligi'nde Nice'i 2-1 mağlup ederken, tribünlerde olaylar çıktı. 102 Roma taraftarı gözaltına alındı, silahlar ele geçirildi.

Roma'nın Avrupa Ligi macerası, Fransa'nın Nice kentinde hem sevinç hem de üzüntüyle başladı. Roma, zorlu deplasmanda Nice'i 2-1 mağlup ederek gruplara iyi bir başlangıç yaptı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanırken, ikinci yarıda Roma fırtınası esti. 52. dakikada Ndicka'nın golüyle öne geçen Roma, 55. dakikada Mancini'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Nice, 77. dakikada penaltıdan Moffi ile farkı bire indirse de, Roma skoru korumayı başardı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

TRİBÜN OLAYLARI ZIVANADAN ÇIKTI

Ancak maçın önüne geçen olaylar, Nice sokaklarında yaşandı. Roma taraftarları ile Nice taraftarları arasında maç öncesinde gerginlik yaşandı. Piazza Massena yakınlarında toplanan taraftar grupları, sözlü sataşmalarla başlayan gerginliği fiziksel kavgaya dönüştürmek üzereydi. Polis, olaylara müdahale ederek taraftarları dağıtmaya çalıştı. Yaşanan arbedede 102 Roma taraftarının gözaltına alındığı ve yapılan aramalarda çeşitli silahların ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan taraftarların sorgusu devam ederken, UEFA'nın da olaylarla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor. Roma kulübü henüz olaylarla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Bu olaylar, Avrupa futbolunda taraftar şiddeti sorununu bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artırma çağrısında bulundu.

Roma'nın Nice galibiyeti, Avrupa Ligi'nde umut verici bir başlangıç olsa da, yaşanan tribün olayları galibiyet sevincini gölgede bıraktı. Kulübün ve yetkililerin olaylarla ilgili nasıl bir tavır sergileyeceği merakla bekleniyor. Roma, bir sonraki maçında taraftarının desteğiyle daha sakin bir atmosfere ulaşmayı hedefleyecek.

