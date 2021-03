Yükseklik korkusuna meydan okuyan ve aşağıya bakmanın nefes kesici olduğu dünyanın en yüksek 15 binası

Yüksek yapılar tarih boyunca insanlığın ilgisini çekmiş. Binlerce yıl önce inşa edilen piramitler, surlar ve kale gibi birçok yüksek yapı, günümüze kadar ulaşmayı başarmış. 20. yüzyıl sonrası teknolojinin de ilerlemesiyle daha yüksek yapılar inşa edilmeye başlanarak; ilk gökdelen unvanını New York'ta bulunan 21 katlı Flatiron binası aldı. Günümüzde ise yüksek yapıların kat sayıları artık yüzlerle ifade ediliyor. İşte en yüksek noktasına bakmaya çalıştığınızda neredeyse sonu yokmuş hissiyatı verecek dünyanın en yüksek yapıları...

Çin'in silikon vadisi Shenzhen'de bulunan Ping An Finans Merkezi Binası (PAFC), 599 metrelik yüksekliği ve 115 kat sayısıyla 2017 yılından itibaren şehrin simgesi olmuş durumdadır. Aynı zamanda bina Çin’in ikinci en yüksek binasıdır. Ayrıca binanın asansör sistemleri ve yürüyen merdivenleri de bir Türk firması tarafından kurulmuştur.

GUANGZHOU CHOW TAI FOOK FINANCE CENTER- 530 METRE

Çin’in üçüncü yüksek binası olan Guangzhou Chow Tai Fook Finance Center, 111 kata sahiptir. Çok amaçlı bina, farklı işlevlere hizmet ettiği için biraz farklı kat boyutlarına ihtiyaç duymuştur. Bina, çoğunlukla halka yönelik olan sekiz katlı alanlardan oluşan bir platform üzerine oturtulmuştur. Ve Tianjin CTF Finans Merkezi’ne benzer şekilde sekiz mega sütunla desteklenmiştir.

TIANJIN CHOW TAI BINHAI CENTER- 530 METRE

Dünyanın en yüksek binaları arasında sekizinci sırada yer alan bu yapı aslında Tianjin Ekonomik Kalkınma Bölgesi’nin bir parçasıdır ve yeni konutlara, ofis alanlarına ve bir otele sahiptir.

CHINA ZUN (CITC TOWER)- 528 METRE

Pekin’in en yüksek binası olarak biliniyoe. 109 kattan oluşan bu binanın yapım aşamasındaki en büyük ilham kaynağı ise Çin’in Bronz Çağı’na ait olan “Zun” isimli bir şarap kabıdır.

TAIPEI 101- 508 METRE

Burc Halife’nin inşa edilmesinden önce bu bina aslında dünyanın en yüksek yapıları listesinde uzun bir süre boyunca birinci sırada yer almıştı. Tayvan’da yer alan 101 katlı bu binanın eski adı ise Taipei Financial Center (Taipei Finans Merkezi) idi. Gökdelenlerin modern dokusuna aykırı olarka bu bina Asya kültüründen esintiler taşımasıyla ünlüdür. Binanın her biri sekzi katı tutan, sekiz ayrı dikey parçaları vardır. Bu parçalar Çinlilerin 8 rakamıyla kurdukları yakın ilişkiliyle alakalıdır. 8 rakamı bolluk, bereket, zenginlik ve refahı sembolize eder. Ayrıca her grup; bir bambu sapı, bir pagoda ve Çin külçeleri veya para kutuları şeklinde soyutlanmış şekilde tasarlandı.