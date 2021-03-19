Yükseklik korkusuna meydan okuyan ve aşağıya bakmanın nefes kesici olduğu dünyanın en yüksek 15 binası

Yüksek yapılar tarih boyunca insanlığın ilgisini çekmiş. Binlerce yıl önce inşa edilen piramitler, surlar ve kale gibi birçok yüksek yapı, günümüze kadar ulaşmayı başarmış. 20. yüzyıl sonrası teknolojinin de ilerlemesiyle daha yüksek yapılar inşa edilmeye başlanarak; ilk gökdelen unvanını New York'ta bulunan 21 katlı Flatiron binası aldı. Günümüzde ise yüksek yapıların kat sayıları artık yüzlerle ifade ediliyor. İşte en yüksek noktasına bakmaya çalıştığınızda neredeyse sonu yokmuş hissiyatı verecek dünyanın en yüksek yapıları... BURC HALİFE (BURJ KHALIFA)- 828 METRE Burc Halife, 828 metre yüksekliği ve 164 katı ile dünyanın en yüksek yapıları arasında ilk sırada yer alan devasa bir gökdelen. Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı ve Abu Dabi Hükümdarı Halife bin Zayid el-Nehyan’ın binanın tamamına bağışladığı paradan dolayı yapının adı Burc Halife olmuştur. Burc Halife adıyla bilinen bu bina aslında dünya genelinde “En yüksek bina, en çok katlı yapı, dünyanın en hızlı ve en yükseğe çıkan asansörü, en uzun açık hava gözlem güvertesi, dünyanın en yüksekte yer alan camisi ile dünyanın en yüksek restoranı” unvanlarına sahiptir.

Dubai'de bulunan binanın inşası 2010 yılında tamamlanmıştır. Ancak tüm bunlar bir yana, binanın yapımında işçilerin zor şartlar altında çalıştığı, günde 3,43 – 5,25 dolar aldıkları; hatta az bir ücret karşılığında inanılmaz derecede uzun saatler çalıştığı ve korkunç barınaklarda kaldıkları yönünde haberler gündeme gelmişti. ŞANGHAY KULESİ (SHANGHAI TOWER)- 632 METRE Jetgiller çizgi filminin gerçek dünyaya yansımış hali olan yapılardan bir örnek yine Çin'den geliyor. 128 katlı Şangay Kulesi, 632 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ikinci yapısı. Bu özelliğinin yanında binada toplam 270 tane rüzgar türbini bulunuyor. Bu türbinler, binanın elektrik ihtiyacında kullanılıyor. Hatta bu yüzden bina, ABD Yeşil Bina Konseyi‘nin verdiği LEED Gold Sertifikası ve Çin Üç Yıldızlı Yeşil Bina Tasarımı Etiketi kazandı. Şanghay Kulesi, bu iki sertifikaya sahip olan en yüksek binadır. EBRAC EL-BEYT (ABRAJ AL-BAIT CLOCK TOWER)- 601 METRE Ebrac el-Beyt, Osmanlı mirası Ecyad Kalesi’nin yıkılıp yerine inşa edilen, yedi binalık bir yapı kompleksidir. Suudi Arabistan’ın en yüksek binası ve dünyanın en büyük ve en yüksek oteli özelliğini taşır. Bina Mekke’de, Kabe’yi içine alan Mescid-i Haram’ın yanında yer alıyor. İkonik saat kulesi, dünyanın en büyük saat kadranına sahiptir. Dört katlı Saat Kulesi Müzesi’ne de ev sahipliği yapmaktadır.

PING AN INTERNATIONAL FINANCE CENTRE- 599.1 METRE Çin'in silikon vadisi Shenzhen'de bulunan Ping An Finans Merkezi Binası (PAFC), 599 metrelik yüksekliği ve 115 kat sayısıyla 2017 yılından itibaren şehrin simgesi olmuş durumdadır. Aynı zamanda bina Çin’in ikinci en yüksek binasıdır. Ayrıca binanın asansör sistemleri ve yürüyen merdivenleri de bir Türk firması tarafından kurulmuştur. LOTTE WORLD TOWER- 555.7 METRE Dünyanın en yüksek 5. binası olan Lotte World Tower, Güney Kore'nin başkenti olan Seul şehrinde bulunuyor. Yapımı 2017 yılında tamamlanan bu gökdelen, 556 metre yüksekliğe sahip ve 123 katlıdır. ONE WORLD TRADE CENTER (FREEDOM TOWER)- 541 METRE Türkçesiyle Özgürlük Kulesi, dünyanın altıncı en yüksek binası olma konumuna ek olarak Batı Yarımküre’deki en yüksek yapıdır. Adını, 11 Eylül 2001’deki terörist saldırılarında yıkılan İkiz Kuleler’in kuzey kulesinden almıştır. Kule, birden fazla ofis binası ve orijinal İkiz Kuleler’in zemininde bir Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi içeren bir kompleksin parçasıdır. Binanın resmi yüksekliği; Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşunu ifade eden Bağımsızlık Bildirgesi’nin imzalandığı yıla göre 1,776 fittir. Binada 94 adet kat vardır.

GUANGZHOU CHOW TAI FOOK FINANCE CENTER- 530 METRE Çin’in üçüncü yüksek binası olan Guangzhou Chow Tai Fook Finance Center, 111 kata sahiptir. Çok amaçlı bina, farklı işlevlere hizmet ettiği için biraz farklı kat boyutlarına ihtiyaç duymuştur. Bina, çoğunlukla halka yönelik olan sekiz katlı alanlardan oluşan bir platform üzerine oturtulmuştur. Ve Tianjin CTF Finans Merkezi’ne benzer şekilde sekiz mega sütunla desteklenmiştir. Dünyanın en dik yamaçlarından geçerek şirin balıkçı köyüne varan inanılmaz bir yolculuk: Flam Treni TIANJIN CHOW TAI BINHAI CENTER- 530 METRE Dünyanın en yüksek binaları arasında sekizinci sırada yer alan bu yapı aslında Tianjin Ekonomik Kalkınma Bölgesi’nin bir parçasıdır ve yeni konutlara, ofis alanlarına ve bir otele sahiptir. CHINA ZUN (CITC TOWER)- 528 METRE Pekin’in en yüksek binası olarak biliniyoe. 109 kattan oluşan bu binanın yapım aşamasındaki en büyük ilham kaynağı ise Çin’in Bronz Çağı’na ait olan “Zun” isimli bir şarap kabıdır. TAIPEI 101- 508 METRE Burc Halife’nin inşa edilmesinden önce bu bina aslında dünyanın en yüksek yapıları listesinde uzun bir süre boyunca birinci sırada yer almıştı. Tayvan’da yer alan 101 katlı bu binanın eski adı ise Taipei Financial Center (Taipei Finans Merkezi) idi. Gökdelenlerin modern dokusuna aykırı olarka bu bina Asya kültüründen esintiler taşımasıyla ünlüdür. Binanın her biri sekzi katı tutan, sekiz ayrı dikey parçaları vardır. Bu parçalar Çinlilerin 8 rakamıyla kurdukları yakın ilişkiliyle alakalıdır. 8 rakamı bolluk, bereket, zenginlik ve refahı sembolize eder. Ayrıca her grup; bir bambu sapı, bir pagoda ve Çin külçeleri veya para kutuları şeklinde soyutlanmış şekilde tasarlandı.