Ron Ely'nin karısı öz oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Tarzan filmiyle tanınan 81 yayındaki Ron Ely'nin Santa Barbara'daki Hope Ranch adlı çiftlik evinde bir dehşet yaşandı.

Yapılan açıklamaya göre Ely çiftinin 30 yaşındaki oğlu Cameron henüz bilinmeyen bir sebeple annesi Valerie Lundeen'e bıçakla saldırdı. Daha sonra da 911'i arayarak babasının annesini bıçakladığını söyledi. Polis yetkilileri o anlarda Cameron Ely'nin ağladığını ve nefes nefese olduğunu belirtti.

Akşam saat 20:00 sıralarında meydana gelen olayda Ely çiftinin evine giden polisler çatıda çiftin oğlu Cameron'u gördüler. Polis, şüpheli olarak gördüğü Cameron Ely'e ateş açtı.

911'e gelen ihbar telefonu üzerine verilen adrese giden polis ekibi, ölümcül yaralar almış bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Daha sonra çevreyi araştıran polis şüpheli olarak nitelendirilen Cameron Ely'i buldu. Polisin açıklamasına göre kendilerini tehdit eden Ely vurularak öldürüldü.

Polisin olay yerine ulaştığı sırada oyuncu Ron Ely'nin güvende olduğu belirtildi.

Bir süredir yürüme engelli olan Ron Elys ile eski Florida güzeli olan Valerie 35 yıldır evli. Çiftin ikisi kız diğeri erkek üç tane çocuğu bulunuyor. (İHA)

