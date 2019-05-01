Rose McGowan ikonik elbiseyi neden giydiğini 21 yıl sonra açıkladı

Amerikalı oyuncu Rose McGowan, 1998 yılında MTV Video Müzik Ödülleri töreninde giydiği kıyafetle ilgili yıllar sonra açıklama yaptı.

Törene katıldığı dönemde 25 yaşında olan McGowan, neredeyse tamamen çıplak göründüğü kıyafeti, uğradığı cinsel saldırıya yanıt olarak giydiğini söyledi.

Verdiği bir röportajda “O kıyafeti giymemin bir sebebi vardı” diyen McGowan, “Tecavüze uğramamdan sonra toplum içine ilk çıkışımdı” ifadesini kullandı.



Ünlü oyuncu, “Russell Crowe ve Gladyatör gibi bir şeydi ve Gladyatör’ün ringde ortaya çıktığında ‘Eğlenmiyor musunuz?’ demesi gibi olduğunu düşündüm. Bu yüzden bunu yaptım. Saldırıya verdiğim yanıt buydu” dedi.

McGowan, Hollywood’u ünlü yapımcısı Harvey Weinstein’i 1997 yılında kendisine tecavüz etmekle suçlamıştı. Ünlü oyuncu, pek çok kadın tarafından taciz ve tecavüzle suçlanan Weinstein’e karşı konuşan ilk isimlerden biriydi.

McGowan ayrıca Hollywood’da tacize karşı başlatılan #MeToo ve Time’s Up hareketlerinin de kurucularından biri oldu.

McGowan, geçen yıl katıldığı Dr. Mehmet Öz’ün Dr. Oz adlı programında da ikonik elbisesiyle ilgili konuşmuş ve “Daha önce hiç böyle bir kıyafet giymemiştim. Bu, politik bir ifadeydi. Tabii o zamalar Instagram ve Twitter yoktu, kendinizi ifade etme aracınız yoktu” demişti.

