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Rötarlı düğünden bebek müjdesi

MAGAZİN HABERLERİ | 05.01.2018 10:53 | Son Güncelleme 6 saat önce

Geçen yıl Reina saldırısı nedeniyle düğünlerini iptal edip sade bir nikâhla evlenen Didem-Mehmet Akbay çifti, ilk evlilik yıl dönümlerinde gösterişli bir parti verdi. Geceye sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Rötarlı düğünden bebek müjdesi

Geçen sene 3 Ocak’ta evlenen, fakat Reina’da yaşanan terör saldırısı sebebiyle düğünlerini iptal eden Kral Grubu Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay ve eşi Didem Akbay, önceki gece Le Meridien Otel’de verdikleri partiyle eğlence dünyasını buluşturdu.

BEBEK MÜJDESİ

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İlk evlilik yıldönümlerini yakın dostlarıyla kutlayan çift, bir de müjde verdi. Mehmet Akbay, eşinin 3 aylık hamile olduğunu açıkladı. Ünlü isimlerin sahneye çıkıp şarkılar söylediği gecede Orhan Gencebay da bağlamasını eline alıp canlı performans sergiledi. Ardından sahneye çıkan ünlüler, Orhan Gencebay’la birlikte “Batsın Bu Dünya” şarkısını söyledi.

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GÜLBEN ERGEN VE SEREN SERENGİL BİR ARADA
Gece, kavgalı olan Gülben Ergen’le Seren Serengil’i de bir araya getirdi. Gülben Ergen çıkışta Seren Serengil’le ilgili soruları “Kendisini görmedim” diyerek geçiştirdi. Seren Serengil ise “Ben yalan söyleyemem, onu gördüm” dedi, yakın zamanda küs ünlülerin barıştığı hatırlatılarak sorulan “Siz de barışır mısınız?” sorusuna da “Barışma olmaz” yanıtını verdi.

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HER ŞEY KISMET
Alper Kömürcü’yle ilişki yaşayan İpek Açar, “2018’de evlilik olabilir mi?” sorusuna “Her şey kısmet, nasip. Biz planlar yaparız ama hayat bize başka şeyler gösterebilir. İnşallah çok güzel olur her şey. Çok mutluyum, çok şükür Allah’a” yanıtını verdi.

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BU PALTOYU KAFANA GEÇİRİRİM!

Deniz Seki, fazla kilolarıyla ilgili soru soran muhabire üzerindeki paltoyu göstererek “Şimdi bu paltoyu kafana geçiririm!” diye takıldı, ardından şöyle konuştu: “Kilo falan umurumda değil. Ben 10 metrekarelik yerde 1092 gün yaşadım. Spor salonlarında, orada burada gezmedim yani. Hayatın şişkinliği diyelim buna, o da geçecektir. Bana biraz zaman verin, cillop gibi bir Deniz Seki’yle karşılaşacaksınız.”

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BURAY İLE SADECE ARKADAŞLAR
Tuvana Türkay geceye tek başına katıldı. Adının aşk dedikodularına karıştığı Buray için “Sadece arkadaşız” diyen Türkay, yemekte görüntülendiği Kerem Tunçeri için de “Yemekten sonra hiç görüşmedik” dedi.

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DÜĞÜN MEKANI ARIYORUZ
Geceye el ele katılan Kutsi ve nişanlısı Feyza Çıpa, yaz aylarında kır düğünüyle evleneceklerini, şimdilerde düğün için mekan baktıklarını söyledi.

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Serdar Bilgili davete kızı Lal ile katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Didem-Mehmet Akbay kral

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