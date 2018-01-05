Rötarlı düğünden bebek müjdesi

GÜLBEN ERGEN VE SEREN SERENGİL BİR ARADA Gece, kavgalı olan Gülben Ergen’le Seren Serengil’i de bir araya getirdi. Gülben Ergen çıkışta Seren Serengil’le ilgili soruları “Kendisini görmedim” diyerek geçiştirdi. Seren Serengil ise “Ben yalan söyleyemem, onu gördüm” dedi, yakın zamanda küs ünlülerin barıştığı hatırlatılarak sorulan “Siz de barışır mısınız?” sorusuna da “Barışma olmaz” yanıtını verdi.

İlk evlilik yıldönümlerini yakın dostlarıyla kutlayan çift, bir de müjde verdi. Mehmet Akbay, eşinin 3 aylık hamile olduğunu açıkladı. Ünlü isimlerin sahneye çıkıp şarkılar söylediği gecede Orhan Gencebay da bağlamasını eline alıp canlı performans sergiledi. Ardından sahneye çıkan ünlüler, Orhan Gencebay’la birlikte “Batsın Bu Dünya” şarkısını söyledi.



HER ŞEY KISMET

Alper Kömürcü’yle ilişki yaşayan İpek Açar, “2018’de evlilik olabilir mi?” sorusuna “Her şey kısmet, nasip. Biz planlar yaparız ama hayat bize başka şeyler gösterebilir. İnşallah çok güzel olur her şey. Çok mutluyum, çok şükür Allah’a” yanıtını verdi.

BU PALTOYU KAFANA GEÇİRİRİM!

Deniz Seki, fazla kilolarıyla ilgili soru soran muhabire üzerindeki paltoyu göstererek “Şimdi bu paltoyu kafana geçiririm!” diye takıldı, ardından şöyle konuştu: “Kilo falan umurumda değil. Ben 10 metrekarelik yerde 1092 gün yaşadım. Spor salonlarında, orada burada gezmedim yani. Hayatın şişkinliği diyelim buna, o da geçecektir. Bana biraz zaman verin, cillop gibi bir Deniz Seki’yle karşılaşacaksınız.”

BURAY İLE SADECE ARKADAŞLAR

Tuvana Türkay geceye tek başına katıldı. Adının aşk dedikodularına karıştığı Buray için “Sadece arkadaşız” diyen Türkay, yemekte görüntülendiği Kerem Tunçeri için de “Yemekten sonra hiç görüşmedik” dedi.

DÜĞÜN MEKANI ARIYORUZ

Geceye el ele katılan Kutsi ve nişanlısı Feyza Çıpa, yaz aylarında kır düğünüyle evleneceklerini, şimdilerde düğün için mekan baktıklarını söyledi.

Serdar Bilgili davete kızı Lal ile katıldı.