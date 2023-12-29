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RTÜK cezası neşelerini bozmadı: Kızıl Goncalar setinde sürpriz doğum günü kutlaması!

29.12.2023 11:01 | Son Güncelleme:
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Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ekrana geldiği ilk günden beri gündemden düşmüyor. Son olarak RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti. Hedef gösterilen dizide 'Meryem' karakterini canlandıran Özgü Namal, yeni yaşını setteki ekip arkadaşlarıyla kutladı.

FOX TV’de yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Dizide yer alan, tarikat-cemaatlerin temsiliyle ilgili sahneler, hem olumlu hem de olumsuz tepkilere neden olmuştu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), diziyle ilgili şikayetleri incelediğini açıklamıştı. CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün FOX TV ve diğer televizyon kanalllarına verdiği cezaları sosyal medyadan paylaşmıştı.

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RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verdi. Cezanın “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılık gerekçesiyle verildiği belirtilmişti.

ÖZGÜ NAMAL'A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Yaşanan gelişmeler set ekibinin moralini bozmadı. Set ekibi tarafından dün dizide 'Meryem' karakterini canlandıran Özgü Namal'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

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Ekip arkadaşlarının pastayla karşısına çıkmasına şaşıran Özgü Namal, dileğini dileyip pastasını üfledi. Rol arkadaşı Özcan Deniz ise Namal'ın yeni yaşını sarılarak kutladı.

Kutlamanın ardından tüm ekip beraber fotoğraf çektirdi. Ünlü oyuncu beraber çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Özgü Namal fotoğrafları ise Instagram hesabından "Canlar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Emeğinize yüreğinize ruhunuza sağlık" notuyla paylaştı.

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