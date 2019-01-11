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RTÜK'e şikayet yağdı! Ensest, taciz, tecavüz ve şiddet...

DİZİ HABERLERİ  | 11.01.2019 16:37 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, aile içi şiddet, taciz ve tecavüz vakalarının sıklıkla yer aldığı kuşak programlarını mercek altına aldı. RTÜK'e gelen şikayetlere göre her 4 izleyiciden 3'ü kuşak programlarından rahatsız.

RTÜK'e şikayet yağdı! Ensest, taciz, tecavüz ve şiddet...

Hafta içi gündüz kuşağında yer alan kadın programlarıyla, cinayet, şiddet, çocuk kaçırma ve ensest ilişki gibi konulara yer verilen programlarda son günlerde yaşanan olaylar, televizyon izleyicisinde ciddi oranda rahatsızlık yarattı.

Kuşak programları konusunda son bir ayda RTÜK'e yaklaşık bin izleyici şikayeti ulaştı.

"Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun" gereğince kuşak programlarına ilişkin raporlamalarını rutin olarak sürdüren ve daha önce ilgili yayınlara çeşitli müeyyideler uygulayan RTÜK, bu konuda toplumda beliren hassasiyeti de göz önüne alarak konuya ilişkin ayrı bir çalışma başlattı.

RTÜK ÖNCE UYARACAK

Yeni çalışma, Üst Kurul toplantısında ele alınacak. Programlar yayınlanmadan önce denetim yetkisi bulunmayan RTÜK, sorunların çözümü için yayıncıları, özdenetim mekanizmalarını hassasiyetle işletmeleri konusunda bir kez daha uyaracak.

Üst Kurul, öz denetim mekanizmalarının dışında nasıl tedbirler alınacağını tartışacak.

RTÜK'ün "Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması-2018" verilerine göre de kuşak programları, izleyicinin en çok rahatsızlık duyduğunu ifade ettiği program türleri arasında yer alıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 46,3'ü "sizi en çok rahatsız eden program türü hangisi" şeklindeki soruya "kuşak programları" yanıtını verirken, bu programlardaki "genel ahlak ve aile yapısına aykırılık" yüzde 73,4 ile en fazla eleştirilen unsur oldu.

İzleyicilerin yüzde 48,3'ü "çocuk ve gençlere olumsuz örnek oluşturduğu", yüzde 39,4'ü "özel hayatın gizliliğine aykırılık teşkil ettiği", yüzde 35,1'i "milli manevi değerlere aykırılık taşıdığı", yüzde 17,8'i ise "ayrımcı ve kutuplaştırıcı olduğu" gerekçesiyle bu programlardan rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

RTÜK, vatandaşlardan gelen şikayetleri de göz önünde bulundurarak, 2018'in 9 aylık döneminde kuşak programlarına yönelik 10 müeyyide uygulamıştı.

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