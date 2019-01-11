RTÜK'e şikayet yağdı! Ensest, taciz, tecavüz ve şiddet...

Hafta içi gündüz kuşağında yer alan kadın programlarıyla, cinayet, şiddet, çocuk kaçırma ve ensest ilişki gibi konulara yer verilen programlarda son günlerde yaşanan olaylar, televizyon izleyicisinde ciddi oranda rahatsızlık yarattı.

Kuşak programları konusunda son bir ayda RTÜK'e yaklaşık bin izleyici şikayeti ulaştı.

"Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun" gereğince kuşak programlarına ilişkin raporlamalarını rutin olarak sürdüren ve daha önce ilgili yayınlara çeşitli müeyyideler uygulayan RTÜK, bu konuda toplumda beliren hassasiyeti de göz önüne alarak konuya ilişkin ayrı bir çalışma başlattı.

RTÜK ÖNCE UYARACAK

Yeni çalışma, Üst Kurul toplantısında ele alınacak. Programlar yayınlanmadan önce denetim yetkisi bulunmayan RTÜK, sorunların çözümü için yayıncıları, özdenetim mekanizmalarını hassasiyetle işletmeleri konusunda bir kez daha uyaracak.

Üst Kurul, öz denetim mekanizmalarının dışında nasıl tedbirler alınacağını tartışacak.

RTÜK'ün "Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması-2018" verilerine göre de kuşak programları, izleyicinin en çok rahatsızlık duyduğunu ifade ettiği program türleri arasında yer alıyor.