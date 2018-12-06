RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında aile yapısının korunması ve toplum sağlığına zarar verici nitelikte olduğu değerlendirilen yayınlar ele alındı.

Bu kapsamda FOX TV'de yayımlanan ve reyting sıralamalarında üst sıralara yerleşen "Kadın" isimli dizide bir baldızı canlandıran karakterin, acil ihtiyacı olan ablasına ilik vermeye, eniştesiyle uygunsuz fotoğraflar çektirmek suretiyle razı olduğu ve bu fotoğrafları da şantaj için kullanmayı planladığının gösterildiği belirlendi.

Dizide bu ve benzeri başka sahneler de tespit eden Üst Kurul, bu durumun toplumun milli ve manevi değerlerinin, genel ahlakın ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu kanaatine vararak, idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

GENEL AHLAKA AYKIRI DEĞERLENDİRMELER CEZA KONUSU

Üst Kurul, Beyaz TV'de yayımlanan "Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var" programına da "yayın hizmetleri, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünün ihlal edilmesi sebebiyle idari para cezası uyguladı.