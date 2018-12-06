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RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

DİZİ HABERLERİ  | 06.12.2018 11:36 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), reytinglerde üst sıralara yerleşen "Kadın" isimli dizide çarpık ilişkilerin konu alınması sebebiyle FOX TV'ye idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında aile yapısının korunması ve toplum sağlığına zarar verici nitelikte olduğu değerlendirilen yayınlar ele alındı.

Bu kapsamda FOX TV'de yayımlanan ve reyting sıralamalarında üst sıralara yerleşen "Kadın" isimli dizide bir baldızı canlandıran karakterin, acil ihtiyacı olan ablasına ilik vermeye, eniştesiyle uygunsuz fotoğraflar çektirmek suretiyle razı olduğu ve bu fotoğrafları da şantaj için kullanmayı planladığının gösterildiği belirlendi.

Dizide bu ve benzeri başka sahneler de tespit eden Üst Kurul, bu durumun toplumun milli ve manevi değerlerinin, genel ahlakın ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu kanaatine vararak, idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

GENEL AHLAKA AYKIRI DEĞERLENDİRMELER CEZA KONUSU

Üst Kurul, Beyaz TV'de yayımlanan "Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var" programına da "yayın hizmetleri, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünün ihlal edilmesi sebebiyle idari para cezası uyguladı.

Tele 1 kanalı ise "18 Dakika" programında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, Türkiye'nin milli politikalarına aykırı, eleştiri sınırlarını aşan yorumlar sebebiyle RTÜK'ün yaptırımına uğradı.

Kanal, 6112 sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünün ihlali sebebiyle idari para cezasına çarptırıldı.

ÇÖPÇATANLIK YAYININA PROGRAM DURDURMA CEZASI

Öte yandan Üst Kurul toplantısında sözde sağlık ürünleri pazarlaması yaptığı belirlenen Hevi TV ve Müzik Türk kanallarına geçici yayın durdurma cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca yayınlarında "çöpçatanlık ya da arkadaşlık ilişkileri temin etme" vaadinde bulunulduğu belirlenen Anadolu TV ile yayınında "inanç istismarı" yaptığı saptanan Farklı TV'ye program durdurma ve idari para cezası verildi.

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