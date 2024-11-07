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RTÜK 'uyarıları dinlemediler' dedi, ceza yağdırdı: ATV, KANAL D, TV 8, Beyaz TV, Show TV, NOW ve Star TV...

07.11.2024 16:01
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RTÜK, gündüz kuşağı programları başta olmak üzere yayın yasaklarına uymayan televizyonlara ve tartışma programlarına üst sınırdan yaptırım uyguladı. TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı ve kayyum atamaları ile ilgili yayınlarda ceza uygulanan diğer kararlar arasında yer aldı. İşte aralarında ATV, KANAL D, TV 8, Beyaz TV, Show TV, NOW ve Star TV gibi ana akım televizyon kanallarının da olduğu o cezanın detayları…

RTÜK 'uyarıları dinlemediler' dedi, ceza yağdırdı: ATV, KANAL D, TV 8, Beyaz TV, Show TV, NOW ve Star TV...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kayyum kararları ile ilgili yapılan yayınlar, TUSAŞ saldırısı yayınları ve gündüz kuşağı programlarına ceza yağdırdı. Üst kuruldan yapılan bilgilendirmede, yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği belirtilen gündüz kuşağı programlarının tamamına, mahkemelerin yayın yasağı kararlarına uymayanlara ve küfürleşmelere varan tartışma programlarına üst sınırdan cezalar verildiği belirtildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantısını yapan Üst Kurul, gündüz kuşağı programları için TV 8, Kanal D, NOW, Beyaz TV, Show TV, ATV ve Star TV'ye üst sınırdan yaptırım kararı aldı.

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası ilgili mahkemenin verdiği yayın yasağına riayet etmeyen Akit TV, Beyaz TV, tv100, Kanal 3, Meltem TV, NTV, Show TV, Tele1, CNN Türk, TGRT Haber, SZC, Halk TV ve Flash Haber'e de yine üst sınırdan idari para cezası verildi.

Ayrıca, Halk TV, NOW, Bursada Bugün, Tele1, SZC ve Flash Haber hakkında, yayınladıkları haber programlarındaki ihlaller için de üst sınırdan müeyyide kararı uygulandı.

Berat TV ve Kanal Ege'ye ise usulsüz bitkisel gıda takviyesi pazarlama yayınları nedeniyle ceza verildi.

Açıklamada, dizilerin aile yapısına verdiği zararlar konusunda da somut adımlar atılacağı vurgulandı. (AA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza TUSAŞ haberler rtük
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