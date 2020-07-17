MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un polise verdiği ifade ortaya çıktı!

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un polise verdiği ifade ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 20:08 | Son Güncelleme

Kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Rubato Grubu’nun solisti Özer Arkun’un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kasıtlı olarak suratına vurmadığını ve elinin çarptığını söyleyen şarkıcı Arkun, “Evlilik fikrimden vazgeçtiğim için kurgulanmış bir olay” diyerek kendini savundu.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un polise verdiği ifade ortaya çıktı!

Sevgilisine şiddet uyguladığı öne sürülen Rubato'nun solisti Özer Aknuk'un polis ifadesi ortaya çıktı.

Kız arkadaşı B.Y.'nin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "Tehdit", "Yaralama", "Hürriyeti tahdit", "Cinsel saldırı" suçlarından hakkında başlattığı soruşturma kapsamında polise ifade veren Özer Arkun, şikayetçi B.Y. ile bir yılı aşkın süredir ciddi birliktelik yaşadığını söyledi.

"ELİM KONTROL DIŞI SURATINA, BURUN KISMINA ÇARPTI"

İfadesinde B.Y.'nin aşırı kıskanç olduğunu, bu nedenle birçok kez tartışma yaşadıklarını söyleyen Arkun, olay günü de bu nedenle tartıştıklarını belirterek, "Çocuklarıma ve bana hakaretlerde bulunarak üzerime saldırdı. Tartışmanın uzamaması için bende evden çıkmak istedim. Gitmeme engel olup hakaretlerde bulundu. Kollarından ve bileklerinden tutmaya çalışırken bir anda elim kontrol dışı suratına, burun kısmına çarptı. Dengesini kaybederek yere düştü. Burnunu tutarak kendisini yatağın üstüne attı. Bende hemen kendisini kaldırdım. Burnundan kan damlamaya başlamıştı. Kesinlikle kasıtlı olarak kendisine vurmadım" dedi.

sevgilisine-siddet-uygulayan-rubatonun-solisti-ozer-arkun-hakkinda-sorusturma-baslatildi_3884_dhaphoto2

"KENDİSİNE KESİNLİKLE ŞİDDET UYGULAMADIM"

B.Y.'nin göz altları ve göz kapaklarında morarma gördüğünü söyleyen Arkun, "Kontrol ve tedavi amaçlı hastaneye gittik. Doktora merdivenden düştüğünü söylemiş. Bana, polise ifade verip uğraşmamak için böyle söylediğini söyledi. Ben kendisine şikayet etmezsen seni hastaneye götürürüm demedim. Tehdit etmedim. Kolunu kıvırarak suratına defalarca yumruk attığım iddiası tamamen uydurmadır. Kolundaki ağrının sebebi elinin üzerine düşmesi. Kendisine kesinlikle şiddet uygulamadım" dedi.

sevgilisine-siddet-uygulayan-rubatonun-solisti-ozer-arkun-hakkinda-sorusturma-baslatildi_3884_dhaphoto1

"YUMRUK YEMİŞ OLSAYDI DAHA FAZLA MORLUK OLMASI GEREKİRDİ"

Arkun, “Göz kapaklarının ve gözaltı torbalarının mor olmasının nedeni istem dışı elimin çarpmasıdır. Yumruk yemiş olsaydı çok fazla morluk ve çürükler ile şişlik olması gerekirdi. Birkaç gün içinde bu morluklar geçmiş ve iyileşmiştir. Kendisini kilitlediğim, gitmesine izin vermediğim iddiası asılsızdır. Olay günü ve olay sonrası dışarı çıkmış, tekrar bulunduğumuz konuta dönmüştür. Kendisine cinsel saldırıda bulunduğum iddiası asılsız olup iftiradan ibarettir. Olay sonrasında göndermiş olduğu mesajlarda, 'aşkım, canım' gibi ifadeler bulunması, böyle bir durumun yaşanmadığını açık ve net göstermektedir. Söz konusu iddiaların tümü asılsız, kurgu ve gerçek dışıdır. Tamamen beni korkutma, evliliğe giden birlikteliğin sonlanması ve işten ayrılması nedeniyle uğradığı mağduriyetten beni sorumlu tutmasından kaynaklı intikam hissiyle yapılmış asılsız suçlamalardır. Ben kendisine şiddet uygulasam videoları çekmesine müsaade etmezdim" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Hazer Amani: Eşim Sıla da ayrı çalışıyorHazer Amani: Eşim Sıla da ayrı çalışıyor
Bergüzar Korel'den romantik komediBergüzar Korel'den romantik komedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahalle savaş alanına döndü! Yaklaşık 60 kişi birbirine girdi

Mahalle savaş alanına döndü! Yaklaşık 60 kişi birbirine girdi

TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi

TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi

Eski belediye başkanının mezarı 18 yıl sonra açıldı

Eski belediye başkanının mezarı 18 yıl sonra açıldı

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Şüpheli ölümle ilgili takipsizlik kararı!

Şüpheli ölümle ilgili takipsizlik kararı!

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

6 dil bilen yakışıklı oyuncu bir konuştu sosyal medya yıkıldı

6 dil bilen yakışıklı oyuncu bir konuştu sosyal medya yıkıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Eski eşe sert sözler! 'Adam olsaydı...'

Eski eşe sert sözler! 'Adam olsaydı...'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yargıda senin yüzüne bir çarpar bak görrürsün anyayı konyayı.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ajda Pekkan Bodrum'da kapalı gişe!

Ajda Pekkan Bodrum'da kapalı gişe!

Hazer Amani: Eşim Sıla da ayrı çalışıyor

Hazer Amani: Eşim Sıla da ayrı çalışıyor

Rihanna'nın 3 milyon TL'lik tatili! Her şey koronavirüsten kaçmak için...

Koronadan kaçmak için tatile 3 milyon TL verdi

Yonca Evcimik'ten Bodrum pozları

Yonca Evcimik'ten Bodrum pozları

Didem Soydan: Mutlu eş, mutlu hayat

Didem Soydan: Mutlu eş, mutlu hayat

Arzum Onan'dan bikinili poz! 'Kendini deniz kızı zanneden...'

Bikinili poz! 'Kendini deniz kızı zanneden...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.