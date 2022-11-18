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Ruhsatsız tabancayla yakalandı! Savunması 'pes' dedirtti... "Devletimiz vermiyor"

18.11.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Aksaray'da meydana geldi. Şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki B.B.'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler araç ve üst araması yaptı. Aracın içerisinde ruhsatsız tabanca bulunmasının ardından B.B.'nin kendini savunmak için söylediği sözler 'pes' dedirtti. B.B., "Ruhsatı devletimiz vermediği için mecbur ruhsatsız alıyoruz. Yani biz de isteriz ruhsatlı silahımız olsun." diye konuştu.

Ruhsatsız tabancayla yakalandı! Savunması 'pes' dedirtti... "Devletimiz vermiyor"

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen B.B. (41) isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç ve üst araması yaptı. Şahsın üzerinde yapılan aramada her hangi bir suç unsuruna rastlanmazken, araç içerisinde bekçiler tarafından yapılan aramada koltuk arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 10 mermi ele geçirildi.

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'DEVLETİMİZ RUHSAT VERMİYOR'

Araçta silahın bulunmasının ardından rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü kendine sorulan sorulara verdiği cevapla da pes dedirtti. Tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirterek silah taşımaya mecbur olduğunu dile getiren sürücü, “Ruhsatı devletimiz vermediği için mecbur ruhsatsız alıyoruz. Yani biz de isteriz yani ruhsatlı silahımız olsun. Arazide bizde kendimizi koruyalım. Yani kendimce tedbir almaya çalışıyorum” dedi. İlginç savunması ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü gözaltına alınırken, ruhsatsız tabanca ve mermilere el konuldu. Sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. (İHA)

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