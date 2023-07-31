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RUHUN DUYMAZ 2. BÖLÜM tek parça izle! FOX TV RUHUN DUYMAZ dizisi son bölüm özeti

31.07.2023 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ruhun Duymaz dizisi ikinci bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. Ekranların yeni dizisi Ruhun Duymaz oyuncu kadrosunda Burcu Özberk, Şükrü Özyıldız, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen, Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer, Ülkü Duru gibi oyuncular yer alıyor. Dizi, sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Peki, Ruhun Duymaz 2. bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Ruhun Duymaz 2. bölümü için meraklı bekleyiş sürüyor. FOX TV'de yayın hayatına başlayan Ruhun Duynaz, İstanbul'un farklı mekanlarında çekilmektedir. İzleyiciler merakla 2. bölümü beklemeye başladı. Ruhun Duymaz'ın yeni bölümü 31 Temmuz akşamında yayınlanacak. İşte Ruhun Duymaz ikinci bölüm konusu...

RUHUN DUYMAZ DİZİSİ 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Ruhun Duymaz, her Pazartesi akşamı FOX TV'de yayınlanıyor. Ruhun Duymaz dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

ruhun duymaz 2. bölüm

RUHUN DUYMAZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ruhun Duymaz dizisinin birinci bölümde; Başarılı bir ajan olan Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) aylardır peşinde olduğu elmas kaçakçısı Civan Koral'ı (Tuğrul Tülek)yakalamak üzere peşindedir. Bu operasyon için Civan’ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen)’i kendine aşık etmiş ve onunla mesafeli bir ilişki yürütmektedir. Planı tıkır tıkır ilerlemektedir. Ta ki hiç tanımadığı Ece (Burcu Özberk) adında bir kadın hayatına girene kadar. Hilal’in Londra’dan gelen arkadaşı Ece, tanışır tanışmaz Onur’un bir işler karıştırdığından şüphelenmeye başlar. Ece, Onur’un operasyonuna bomba gibi düşer ve her şeyi altüst eder.

ruhun duymaz 2 bölüm

RUHUN DUYMAZ 2. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Ruhun Duymaz dizisinin 2. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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