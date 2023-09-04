RUHUN DUYMAZ bu akşam yok mu, neden yok? RUHUN DUYMAZ yeni bölüm ne zaman? 4 Eylül 2023 FOX TV yayın akışı

Ruhun Duymaz'ın yeni bölümüne ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Ekranların sevilen dizisi Ruhun Duymaz, her pazartesi akşamı Fov TV'de yayınlanıyor. Kanalın 4 Eylül Pazartesi gününe ait yayın akışında Ruhun Duymaz'ın yer almadığı fark edildi. Peki, Ruhun Duymaz dizisi neden yayınlanmıyor? Ruhun Duymaz yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 4 Eylül 2023 Fox TV yayın akışı...
Fox TV ekranlarında yayınlanan Ruhun Duymaz dizisi pazartesi günleri yayınlanmakta. Dizi, 4 Eylül 2023 Pazartesi akşamı yayın saatinde yayınlanmadı. Ruhun Duymaz dizisinin yayın gününün değişmesi nedeniyle ekranlara gelmedi.
Dizinin yayın saatinde Recep İvedik 7 adlı sinema filmi ekrana gelecek.
Fox TV'nin 4 Eylül 2023 Pazartesi tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'da Recep İvedik 7 adlı film ekranlara gelecek.
Ruhun Duymaz dizisi yeni bölümü ise 9 Eylül Cumartesi akşamı yeni yayın gününde yayınlanacak.
20:00 - Recep İvedik 7 - Yerli Sinema