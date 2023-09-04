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  4. RUHUN DUYMAZ bu akşam yok mu, neden yok? RUHUN DUYMAZ yeni bölüm ne zaman? 4 Eylül 2023 FOX TV yayın akışı

RUHUN DUYMAZ bu akşam yok mu, neden yok? RUHUN DUYMAZ yeni bölüm ne zaman? 4 Eylül 2023 FOX TV yayın akışı

04.09.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ruhun Duymaz dizisi neden yok, sorusuna dair araştırmalar hız kazandı. Oyuncu kadrosunda Burcu Özberk, Şükrü Özyıldız, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen, Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer ve Ülkü Duru gibi isimlerin yer aldığı Ruhun Duymaz dizisinin yeni bölümü Fox TV'nin 4 Eylül 2023 tarihli yayın akışı listesinde yer almadı. Ruhun Duymaz'ın yeni bölümüne ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Peki, Ruhun Duymaz bugün var mı, neden yok? Ruhun Duymaz yeni bölüm ne zaman?

Ruhun Duymaz'ın yeni bölümüne ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Ekranların sevilen dizisi Ruhun Duymaz, her pazartesi akşamı Fov TV'de yayınlanıyor. Kanalın 4 Eylül Pazartesi gününe ait yayın akışında Ruhun Duymaz'ın yer almadığı fark edildi. Peki, Ruhun Duymaz dizisi neden yayınlanmıyor? Ruhun Duymaz yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 4 Eylül 2023 Fox TV yayın akışı...

RUHUN DUYMAZ NEDEN YOK?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Ruhun Duymaz dizisi pazartesi günleri yayınlanmakta. Dizi, 4 Eylül 2023 Pazartesi akşamı yayın saatinde yayınlanmadı. Ruhun Duymaz dizisinin yayın gününün değişmesi nedeniyle ekranlara gelmedi.

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Dizinin yayın saatinde Recep İvedik 7 adlı sinema filmi ekrana gelecek.

RUHUN DUYMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Fox TV'nin 4 Eylül 2023 Pazartesi tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'da Recep İvedik 7 adlı film ekranlara gelecek.

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Ruhun Duymaz dizisi yeni bölümü ise 9 Eylül Cumartesi akşamı yeni yayın gününde yayınlanacak.

4 EYLÜL 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 - Recep İvedik 7 - Yerli Sinema

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