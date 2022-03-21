Rus askerlerinin terk ettiği tankı Ukraynalı çiftçiler buldu! Üzerindeki “O” harfi merak uyandırdı

Ukraynalı bir çift, Rus askerleri tarafından terk edilen bir tankı ele geçirdiği anları sosyal medyada hesabından paylaştı. Traktörünü kullanarak tankı kendi bölgesine götüren çifti Ukraynalı bir gazeteci tarafından görüntülendi. Tankın üzerindeki işaret sosyal medyada birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı.

Z VE V HARFLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Savaşın başladığı ilk günlerde Rus tanklarının üzerindeki Z,V ve X harfleri merak uyandırmıştı. Hiçbir Rus kaynağı tarafından resmi açıklama yapılmayan harflere yönelik olarak bir sürü iddia ortaya atılmıştı. Bazı kaynaklar, V'nin Rus Deniz Piyadelerine karşılık geldiğini, iki şekilde görünen Z'nin ise Doğu ve Güney askeri birliklerini gösterdiğini belirtiyor. Sofrep.com'a göre X, Çeçen ordularını ve A harfi ise Rus Özel kuvvetlerini temsil ediyor. Sosyal medyanın gündemine oturan O harfinin ise Belarus birliklerini tanımanın başka bir yolu.

“SAVAŞTA SİNYALLER GEREKİYOR”

Duke Üniversitesi'nde tarih ve Slav çalışmaları profesörü olan Simon Miles, Huffington Post'a sembollere yönelik olarak “İnsanların kendi başlarına ateş etmemesi için bu tür sinyallere sahip olmaları gerekiyor. Bu semboller yüksek askeri beceri ve hız için gerekli. Bir bakışta hızlıca 'Tamam, bunlar benim adamlarım' ya da, 'Kayboldum ve benim olmayan bir taburu takip ediyorum.' diyebilmek istiyorsunuz” ifadelerini kullandı.



