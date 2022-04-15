Rus televizyonundan şaşırtan açıklama! “Üçüncü Dünya Savaşı olarak adlandırabilir”

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın yankıları dünya basınında sürüyor. Rusya’nın Kiev ve çevresindeki şehirlerden çekilmeye başladığı ifade edilirken Ukrayna Neptün füzesiyle Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'yı vurduğunu açıklamıştı. Rusya geminin Ukrayna tarafından vurulduğunu doğrulamasa da battığını dünya kamuoyuyla paylaştı. Görüntüleri yorumlayan Rossiya 1 kanalında ilginç ifadeler kullanıldı.

“NATO’NUN ALTYAPISIYLA SAVAŞIYORUZ”

Rossiya 1 kanalının önde gelen sunucusu Olga Skabeyeva Moskva'nin vurulma görüntülerinin paylaşıldığı sırada Ukrayna’ya destek olan dış güçleri hedef aldı. Skabeyeva, Ukrayna’ya verilen desteğin doğrudan bir çatışma olmadığını ancak durumun Üçüncü Dünya Savaşı olarak adlandırabileceğini ve savaşın NATO’ya karşı bir savaşa dönüştüğünü söyledi. Skabeyeva canlı yayında, “Şimdi kesinlikle NATO’nun kendisiyle olmasa da altyapısıyla savaşıyoruz. Bunu fark etmemiz gerekiyor. Bu yaşanan Üçüncü Dünya Savaşı olarak adlandırabilir” ifadelerini kullandı.



