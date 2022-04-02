Rus medyasının iddiası gündem yarattı! “Putin gücünü artırmak için geyik kanıyla banyo yapıyor”

Ekim ayında 70 yaşına girecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumuna ilişkin olarak yeni bir iddia ortaya atıldı. Rus haber sitesi Proekt’e göre, Putin gücünü artırmak için düzenli olarak geyiklerin boynozlarının kesilmesiyle elde edilen boynuz kanıyla yıkanıyor ve seyahatlerinde tiroid kanseri konusunda uzmanlaşmış Yevgeny Selivanov'u yanından ayırmıyor. İddialara göre, Putin bazı seyahatlerinde Selivonuv’un yanında farklı besş doktorun daha kendisine eşlik etmesini istiyor.

BİRÇOK İDDİA ORTAYA ATILMIŞTI

Vladimir Putin’in sağlık durumuna dair yıllar boyunca pek çok iddia ortaya atılmıştı. Doktorlar ve dünya medyası daha çok parkinson ve kanser hastalığı üzerinde yoğunlaşmıştı. Putin’in gizlediği doktoru olarak anılmaya başlanan Selivanov’un tiroid kanseriyle ilgili birçok akademik yazısının ve araştırmasının bulunması kanser iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. Rus haber sitesinin belgelerinde Putin’in steroid tedavisi gördüğü ve bu nedenle yüz ve boyun çevresinde şişliklerin oluşmaya başladığı iddia etti. Moskova Merkez Klinik Hastanesi’nde görev yalan Cerrah Yevgeny Selivanov ve Putin’in en az 35 kez Seoçi’yi ziyaret ettiği öne sürüldü.



